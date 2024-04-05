Запрещенная гуманитарка — в Одессе не могут выйти на маршруты немецкие автобусы

Новый автобус в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Сегодня в Одессе протестировали и показали журналистам первый двухсекционный автобус, который получил в конце прошлого года от немецкого города-побратима Регенсбурга. Транспорт обновленного автопарка оснащен всем необходимым для комфортной поездки и готов в ближайшее время выйти на маршруты. Однако нет соответствующих разрешительных документов от государства.

Журналисты Новини.LIVE увидели первые автобусы своими глазами.

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Экологические автобусы

Новые автобусы имеют лучший экологический след и соответствуют стандартам Евро-4, в отличие от "Богданов", имеющих стандарт Евро-2. Также эти автобусы можно использовать во время блэкаутов как альтернативный электротранспорт. Таким образом, город не будет парализован.

"Уровень задымленности почти нулевой. Он по показателям, как электробус. Поэтому по всем экологическим нормам он значительно лучше. Также у них лучшее качество услуг для людей с инвалидностью", — сказал заместитель мэра Павел Вугельман.

Заммэра Одессы Павел Вугельман. Фото: Новини.LIVE

Теперь город получил 10 новых автобусов, но в ближайшее время поступит еще одна партия из Регенсбурга. Таким образом, возможно усовершенствование транспортной сети Одессы.

"У нас есть уникальная возможность заменить автопарк и сделать его максимально комфортным и удобным для одесситов", — добавил Вугельман.

На какие маршруты выйдут

Большие двухсекционные автобусы выйдут на самые загруженные маршруты во всех районах города. Наибольшая потребность сейчас в усилении маршрута "Север — Юг", который объединяет между собой всю Одессу.

"На самые большие маршруты мы планируем поставить именно эти автобусы. Они уже полностью готовы, мы нашли сотрудников", — добавил вице-мер.

Сидения в экологичном автобусе. Фото: Новини.LIVE

Технологии автобуса

Большой автобус может заменить собой на маршруте сразу три автобуса типа "Богдан", которые сейчас курсируют по городу. Кроме того, он удобен для передвижения людей с инвалидностью или родителей с колясками. Для заезда в транспорт необходимо нажать кнопку около входной двери, после чего опустится соответствующий пандус.

"Когда транспорт остановился, человек с инвалидностью нажимает нужную кнопку, это светится на табло, автобус опускается на правую сторону, водитель выходит, опускает пандус и помогает пассажиру", — сказал водитель Александр Гришко.

Водитель Александр Гришко. Фото: Новини.LIVE

Чем оснащен:

вместимость — 164 пассажира;

пандусы;

кнопки для выхода;

датчик количества пассажиров;

места для людей с инвалидностью.

Кнопки для особых нужд. Фото: Новини.LIVE

Изменения в законодательство

Пока Одесса не может использовать на маршрутах эти автобусы из-за нарушения закона. Законодательством запрещено получение прибыли с автотранспорта, ввезенной как гуманитарная помощь. На данный момент этот транспорт стоит в гаражах, без возможности осуществления перевозки людей.

"Каждый день работы одного такого автобуса обходится городу около 15 тысяч гривен. Одесский бюджет в условиях войны не может тратить субвенции на поддержку такого большого автопарка. Поэтому нужно внести изменения в законодательство. С этим мы обратились к Кабмину, чтобы отстаивать интересы громад", — добавил Павел Вугельман.

Новый двухсекционный автобус. Фото: Новини.LIVE

Отметим, что в случае внесения изменений в закон "О гуманитарной помощи" более 300 таких автобусов выйдут на маршруты украинских городов. Это значительно улучшит экологию страны и уменьшит количество выбросов в атмосферу.