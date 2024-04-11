В Одесі з понеділка змінюється маршрут одного з трамваїв — якого саме

Трамвай на зупинці. Фото: Новини.LIVE

Від понеділка, 13 квітня, трамвайний маршрут №10 курсує за зміненою схемою руху. Кінцева зупинка тепер буде біля Тираспольської площі.

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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У міськраді повідомили, що також відбудуться деякі зміни в розкладі руху:

Початок роботи о 06:06;

Останнє відправлення від І. Рабіна о 22:08;

Останнє відправлення від Тираспольської площі о 21:29.

Інтервал між трамваями 7-8 хвилин.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

До уваги водіїв

Раніше ми писали, що для власної ж безпеки водії повинні добре дбати про стан гальмівної системи своїх автомобілів. Які гальмівні колодки краще вибрати, як часто їх потрібно міняти та ознаки того, що експлуатаційний термін цієї деталі вже вийшов.

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