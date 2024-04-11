Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі з понеділка змінюється маршрут одного з трамваїв — якого саме arrow

В Одесі з понеділка змінюється маршрут одного з трамваїв — якого саме

11 квітня 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі з понеділка змінюється маршрут одного з трамваїв — якого саме
Трамвай на зупинці. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Від понеділка, 13 квітня, трамвайний маршрут №10 курсує за зміненою схемою руху. Кінцева зупинка тепер буде біля Тираспольської площі. 

Про це повідомила пресслужба Одеської міської ради

Читайте також:

Зміна руху трамваю 

У міськраді повідомили, що також відбудуться деякі зміни в розкладі руху:

  • Початок роботи о 06:06;
  • Останнє відправлення від І. Рабіна о 22:08;
  • Останнє відправлення від Тираспольської площі о 21:29.
  • Інтервал між трамваями 7-8 хвилин.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

До уваги водіїв

Раніше ми писали, що для власної ж безпеки водії повинні добре дбати про стан гальмівної системи своїх автомобілів. Які гальмівні колодки краще вибрати, як часто їх потрібно міняти та ознаки того, що експлуатаційний термін цієї деталі вже вийшов.

Ми також повідомляли, що означають цифри та літери маркування на шинах авто. Також ми розповідали, як правильно зберігати зимові шини, щоб вони залишилися цілими на наступний сезон.

Одеса
транспорт
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен