В Одессе с понедельника меняется маршрут одного из трамваев — какого именно
С понедельника, 13 апреля, трамвайный маршрут №10 курсирует по измененной схеме движения. Конечная остановка теперь будет у Тираспольской площади.
Об этом сообщила прессслужба Одесского городского совета.
Смена движения трамвая
В горсовете сообщили, что также произойдут некоторые изменения в расписании движения:
- Начало работы в 06:06;
- Последнее отправление от И. Рабина в 22:08;
- Последняя отправка от Тираспольской площади в 21:29.
- Интервал между трамваями 7-8 минут.
Стоимость проезда
Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.
Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.
К сведению водителей
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