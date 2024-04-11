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В Одессе с понедельника меняется маршрут одного из трамваев — какого именно

11 апреля 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе с понедельника меняется маршрут одного из трамваев — какого именно
Трамвай на остановке. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

С понедельника, 13 апреля, трамвайный маршрут №10 курсирует по измененной схеме движения. Конечная остановка теперь будет у Тираспольской площади.

Об этом сообщила прессслужба Одесского городского совета.

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Смена движения трамвая

В горсовете сообщили, что также произойдут некоторые изменения в расписании движения:

  • Начало работы в 06:06;
  • Последнее отправление от И. Рабина в 22:08;
  • Последняя отправка от Тираспольской площади в 21:29.
  • Интервал между трамваями 7-8 минут.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

К сведению водителей

Раньше мы писали, что для собственной безопасности водители должны хорошо заботиться о состоянии тормозной системы своих автомобилей. Какие тормозные колодки лучше выбрать, как часто их нужно менять и признаки того, что эксплуатационный срок этой детали уже истек.

Мы также сообщали, что означает цифры и буквы маркировки на шинах авто. Также мы рассказывали, как правильно хранить зимние шины, чтобы они остались целиком на следующий сезон.

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