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Обновление троллейбусов в Одессе — горсовет закупит новый транспорт

24 апреля 2024 16:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Обновление троллейбусов в Одессе — горсовет закупит новый транспорт
В Одессе планируется обновить городской электротранспорт. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесские депутаты утвердили заключение соглашения, согласно которому город сможет приобрести новый транспорт за кредитные средства Европейского банка. Основная цель — замена старых троллейбусов на комфортные электробусы, приспособленные к нуждам местных жителей.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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В Одессе утвердили Соглашение о передаче средств ссуды, которое делает Одесский горсовет гарантом в закупке электробусов для КП "Одесгорэлектротранс". Средства предоставляются Европейским банком реконструкции и развития в рамках программы "Обновление городского электротранспорта Украины".

"Мы с вами имеем аналогичный опыт по закупке троллейбусов за средства ЕБРР. Уже несколько лет по улицам города ездят новые комфортные троллейбусы — то есть уже сегодня предоставляем одесситам качественную услугу", — отметил городской голова Геннадий Труханов.

Такая инициатива призвана улучшить качество электротранспорта в городе и сделать его более экологичным.

Городской транспорт Одессы

Ранее мы сообщали, что Одесса получила автобусы в конце прошлого года от немецкого города-побратима Регенсбурга. Транспорт обновленного автопарка оснащен всем необходимым для комфортной поездки и готов в ближайшее время выйти на маршруты. Однако нет соответствующих документов от государства.

Также мы сообщали, что с 13 апреля трамвайный маршрут №10 курсирует по измененной схеме движения. Конечная остановка теперь находится возле Тираспольской площади.

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