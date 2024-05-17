Новые экономные трамваи на улицах Одессы — где будут курсировать

Экономные трамваи выходят на скулы Одессы. Фото: одесский горсовет

Одесский общественный транспорт становится более комфортным и экономически эффективным. Так, сегодня на два маршрута вышли новые экономные трамваи, которые будут использовать меньше электроэнергии.



Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Новый многосекционный трамвай

Сегодня на улицах Одессы появился современный многосекционный трамвай протяженностью 26 метров. Изготовленный компанией "Татра-Юг", он был поставлен в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины" за кредитные средства Европейского инвестиционного банка. Новый трамвай обслуживает 17 маршрут и курсирует от остановки "Куликово поле" до 11 станции Большого Фонтана.

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Восстановленный трамвай

На маршрут №7 вышел восстановленный трамвай после капитального ремонта. Это уже третий вагон, в салоне которого установлена современная система кондиционирования и транзисторно-импульсная система управления тяговым электродвигателем. Новая система позволяет снизить расход электроэнергии на 40%. Он будет курсировать от ул. Паустовского до Старосенной площади.

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Мы писали ранее, что Одесса может получить дополнительные автобусы для пассажирских перевозок из города-побратима Стамбул. Известно, что речь идет о передаче 10 единиц транспорта одесскому автопарку.

Также мы сообщали, что одесские депутаты утвердили заключение соглашения, согласно которому город сможет приобрести новый транспорт за кредитные средства Европейского банка. Основная цель — замена старых троллейбусов на комфортные электробусы, приспособленные к нуждам местных жителей.