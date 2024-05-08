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Туреччина надасть Одесі пасажирські автобуси — деталі

8 травня 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Туреччина надасть Одесі пасажирські автобуси — деталі
Турецький автобус на маршруті. Фото: Iveco
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Одеса може отримати додаткові автобуси для пасажирських перевезень від міста-побратима Стамбул. Відомо, що йдеться про передачу 10 одиниць транспорту для одеського автопарку.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

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Міський голова міста-побратима Стамбул пан Екрем Імамоглу на зустрічі з мером Одеси Геннадієм Трухановим зазначив, що Туреччина планує й надалі підтримувати місто. Зокрема, Стамбул планує подарувати 10 пасажирських автобусів на потреби українців. 

"Пан Імамоглу запевнив у подальший підтримці Одеси з боку Стамбулу, відзначив, що в найближчих планах — організація  передачі 10 пасажирських автобусів, які поповнять комунальний автопарк нашого міста", — йдеться у повідомленні.

Також мери міст обговорили безпекову ситуацію в акваторії Чорного моря та перспективи співробітництва у різних сферах діяльності. Зокрема, підіймалися питання співпраці у секторах логістики, промисловості, туризму, а також  у сферах освіти, культури й медицини. 

Транспорт для Одеси

Ми раніше писали, що  наприкінці минулого року Одеса отримала від німецького міста-побратима Регенсбурга двосекційні автобуси. Транспорт оновленого автопарку оснащений усім необхідним для комфортної поїздки та готовий найближчим часом вийти на маршрути. Проте вийти на маршрути він наразі не може. 

Також ми повідомляли, що одеські депутати затвердили укладання угоди, згідно з якою місто зможе придбати новий транспорт за кредитні кошти Європейського банку. Основною метою є заміна старих тролейбусів на комфортні електробуси, пристосовані до потреб місцевих мешканців.

Туреччина
Одеса
транспорт
Геннадій Труханов
гуманітарна допомога
Одеська ОДА
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автобуси

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