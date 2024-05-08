Турция предоставит Одессе пассажирские автобусы — детали

Турецкий автобус по маршруту. Фото: Iveco

Одесса может получить дополнительные автобусы для пассажирских перевозок от города-побратима Стамбул. Известно, что речь идет о передаче 10 единиц транспорта одесскому автопарку.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Помощь Одессе от Стамбула

Городской глава города-побратима Стамбул господин Экрем Имамоглу на встрече с мэром Одессы Геннадием Трухановым отметил, что Турция планирует и дальше поддерживать город. В частности, Стамбул планирует подарить 10 пассажирских автобусов на нужды украинцев.

"Господин Имамоглу заверил в дальнейшей поддержке Одессы со стороны Стамбула, отметил, что в ближайших планах — организация передачи 10 пассажирских автобусов, которые пополнят коммунальный автопарк нашего города" , — говорится в сообщении.

Также мэры городов обсудили ситуацию в акватории Черного моря и перспективы сотрудничества в различных сферах деятельности. В частности, поднимались вопросы сотрудничества в секторах логистики, промышленности, туризма, а также в сфере образования, культуры и медицины.

Транспорт для Одессы

Мы ранее писали, что в конце прошлого года Одесса получила от немецкого города-побратима Регенсбурга двухсекционные автобусы. Транспорт обновленного автопарка оснащен всем необходимым для комфортной поездки и готов в ближайшее время выйти на маршруты. Однако выйти на маршруты он пока не может.

Также мы сообщали, что одесские депутаты утвердили заключение соглашения, согласно которому город сможет приобрести новый транспорт за кредитные средства Европейского банка. Основная цель — замена старых троллейбусов на комфортные электробусы, приспособленные к нуждам местных жителей.