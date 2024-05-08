Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Турция предоставит Одессе пассажирские автобусы — детали arrow

Турция предоставит Одессе пассажирские автобусы — детали

8 мая 2024 14:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Турция предоставит Одессе пассажирские автобусы — детали
Турецкий автобус по маршруту. Фото: Iveco
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Одесса может получить дополнительные автобусы для пассажирских перевозок от города-побратима Стамбул. Известно, что речь идет о передаче 10 единиц транспорта одесскому автопарку.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Помощь Одессе от Стамбула

Городской глава города-побратима Стамбул господин Экрем Имамоглу на встрече с мэром Одессы Геннадием Трухановым отметил, что Турция планирует и дальше поддерживать город. В частности, Стамбул планирует подарить 10 пассажирских автобусов на нужды украинцев.

"Господин Имамоглу заверил в дальнейшей поддержке Одессы со стороны Стамбула, отметил, что в ближайших планах — организация передачи 10 пассажирских автобусов, которые пополнят коммунальный автопарк нашего города" , — говорится в сообщении.

Также мэры городов обсудили ситуацию в акватории Черного моря и перспективы сотрудничества в различных сферах деятельности. В частности, поднимались вопросы сотрудничества в секторах логистики, промышленности, туризма, а также в сфере образования, культуры и медицины.

Транспорт для Одессы

Мы ранее писали, что в конце прошлого года Одесса получила от немецкого города-побратима Регенсбурга двухсекционные автобусы. Транспорт обновленного автопарка оснащен всем необходимым для комфортной поездки и готов в ближайшее время выйти на маршруты. Однако выйти на маршруты он пока не может.

Также мы сообщали, что одесские депутаты утвердили заключение соглашения, согласно которому город сможет приобрести новый транспорт за кредитные средства Европейского банка. Основная цель — замена старых троллейбусов на комфортные электробусы, приспособленные к нуждам местных жителей.

Турция
Одесса
транспорт
Геннадий Труханов
гуманитарная помощь
Одесская ОГА
Новости Одессы
автобусы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом