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В Одесі один з трамвайних маршрутів тимчасово змінив схему руху

9 червня 2024 10:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Трамвай в Одесі змінив схему руху тимчасово
Жінки стоять ні зупинці. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

В Одесі міський громадський транспорт змінив схему руху. Йдеться про трамвайний маршрут: № 1.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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Схема руху трамвая №1

Трамвай №1 тимчасово курсуватиме від Лузанівки до Центроліту. Загалом за схемою буде сімнадцять зупинок: 

  • зупинка "Лузанівка"
  • Миколаївська дорога
  • вул. Кишинівська
  • вул. 10-а лінія
  • вул. Марсельська
  • зупинка "Торговельний центр"
  • вул. Заболотного
  • вул. Затонського
  • зупинка "Північний ринок"
  • вул. Махачкалинська
  • вул. Паустовського
  • зупинка "Міський холодильник"
  • зупинка "Автопідприємство"
  • зупинка "АТП"
  • зупинка "Підстанція "Центроліт"
  • зупинка "Поліклініка"
  • зупинка "Завод "Центроліт". 

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.

Нагадаємо, одеський громадський транспорт стає більш комфортним та економічно ефективним. Так, на два маршрути вийшли нові економні трамваї, які використовуватимуть менше електроенергії.

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