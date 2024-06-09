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В Одессе один из трамвайных маршрутов временно изменил схему движения

9 июня 2024 10:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Трамвай в Одессе изменил схему движения временно
Женщины стоят ни на остановке. Фото: Новости.
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе городской общественный транспорт сменил схему движения. Речь идет о трамвайном маршруте: №1.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Схема движения трамвая №1

Трамвай №1 будет временно курсировать от Лузановки до Центролита. В общей сложности по схеме будет семнадцать остановок:

  • остановка "Лузановка"
  • Николаевская дорога
  • ул. Кишиневская
  • ул. 10-я линия
  • ул. Марсельская
  • остановка "Торговый центр"
  • ул. Заболотного
  • ул. Затонского
  • остановка "Северный рынок"
  • ул. Махачкалинская
  • ул. Паустовского
  • остановка "Городской холодильник"
  • остановка "Автопредприятие"
  • остановка "АТП"
  • остановка "Подстанция "Центролит"
  • остановка "Поликлиника"
  • остановка "Завод "Центролит".

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, одесский общественный транспорт становится более комфортным и экономически эффективным. Так, на два маршрута вышли новые экономные трамваи, которые будут использовать меньше электроэнергии.

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