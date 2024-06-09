Трамвай в Одессе изменил схему движения временно

Женщины стоят ни на остановке. Фото: Новости.

В Одессе городской общественный транспорт сменил схему движения. Речь идет о трамвайном маршруте: №1.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Схема движения трамвая №1

Трамвай №1 будет временно курсировать от Лузановки до Центролита. В общей сложности по схеме будет семнадцать остановок:

остановка "Лузановка"

Николаевская дорога

ул. Кишиневская

ул. 10-я линия

ул. Марсельская

остановка "Торговый центр"

ул. Заболотного

ул. Затонского

остановка "Северный рынок"

ул. Махачкалинская

ул. Паустовского

остановка "Городской холодильник"

остановка "Автопредприятие"

остановка "АТП"

остановка "Подстанция "Центролит"

остановка "Поликлиника"

остановка "Завод "Центролит".

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Напомним, одесский общественный транспорт становится более комфортным и экономически эффективным. Так, на два маршрута вышли новые экономные трамваи, которые будут использовать меньше электроэнергии.