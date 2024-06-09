Трамвай в Одессе изменил схему движения временно

В Одессе один из трамвайных маршрутов временно изменил схему движения
В Одессе городской общественный транспорт сменил схему движения. Речь идет о трамвайном маршруте: №1.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Схема движения трамвая №1
Трамвай №1 будет временно курсировать от Лузановки до Центролита. В общей сложности по схеме будет семнадцать остановок:
- остановка "Лузановка"
- Николаевская дорога
- ул. Кишиневская
- ул. 10-я линия
- ул. Марсельская
- остановка "Торговый центр"
- ул. Заболотного
- ул. Затонского
- остановка "Северный рынок"
- ул. Махачкалинская
- ул. Паустовского
- остановка "Городской холодильник"
- остановка "Автопредприятие"
- остановка "АТП"
- остановка "Подстанция "Центролит"
- остановка "Поликлиника"
- остановка "Завод "Центролит".
Стоимость проезда
Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.
Если вы выбрали оплату приложением Транспод, следует предварительно загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.
Напомним, одесский общественный транспорт становится более комфортным и экономически эффективным. Так, на два маршрута вышли новые экономные трамваи, которые будут использовать меньше электроэнергии.
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