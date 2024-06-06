Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Трамваї та тролейбуси в Одесі обмежені — на маршрутах менше третини транспорту arrow

Трамваї та тролейбуси в Одесі обмежені — на маршрутах менше третини транспорту

6 червня 2024 14:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі скоротили електротранспортт: деталі
Одеський електротранспорт скорочено. Ілюстративне фото: Одеська міськрада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Дефіцит електроенергії відобразився й на роботі електротранспорту — його кількість на маршрутах Одеси обмежена. Наразі точний прогноз щодо тривалості скорочення випуску трамваїв і тролейбусів надати неможливо, адже об'єкти інфраструктури постійно перебувають під загрозою атак ворога.

Про це повідомив директор Департаменту транспортного зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Володимир Хитренко.
 

Читайте також:

Ситуація з електротранспортом у місті

Випуск одеських трамваїв і тролейбусів зменшений більше ніж вполовину від планового. Це дозволяє звільнити додаткову електроенергію для побутових споживачів міста.

"В місті обмежена робота електротранспорту, щоб висвободити додаткову електроенергію для побутових споживачів... В середньому у нас випуск іде в районі 30% від планового випуску електротранспорту", — зазначив директор департаменту.

Однак завдяки розгалуженій мережі маршрутних автобусів місто може перекривати цим нестачу електротранспорту на дорогах, щоб забезпечити перевезення пасажирів. Водночас Одеса намагається уникати повної зупинки електротранспорту. 

"Навіть якщо у нас повністю зупиняється якийсь маршрут... у нас в місті ці маршрути дублюються автобусами", —  прокоментував Володимир Хитренко.

Більше про обмеження електроенергії в Одесі

Ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

Також сьогодні, 6 червня, в Одесі діють графіки стабілізаційних і планових відключень світла. Енергетики проводять ремонти на мережах, через це тисячі містян будуть відключені від електропостачання. Повний список адрес можна переглянути за посиланням

комунальні послуги
Новини Одеси
дороги
Одеська ОДА
маршрутки
Одеса
електроенергія
електропостачання
Одеська область
транспорт
авто

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня