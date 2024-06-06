В Одесі скоротили електротранспортт: деталі

Одеський електротранспорт скорочено. Ілюстративне фото: Одеська міськрада

Дефіцит електроенергії відобразився й на роботі електротранспорту — його кількість на маршрутах Одеси обмежена. Наразі точний прогноз щодо тривалості скорочення випуску трамваїв і тролейбусів надати неможливо, адже об'єкти інфраструктури постійно перебувають під загрозою атак ворога.

Про це повідомив директор Департаменту транспортного зв'язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради Володимир Хитренко.



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Ситуація з електротранспортом у місті

Випуск одеських трамваїв і тролейбусів зменшений більше ніж вполовину від планового. Це дозволяє звільнити додаткову електроенергію для побутових споживачів міста.

"В місті обмежена робота електротранспорту, щоб висвободити додаткову електроенергію для побутових споживачів... В середньому у нас випуск іде в районі 30% від планового випуску електротранспорту", — зазначив директор департаменту.

Однак завдяки розгалуженій мережі маршрутних автобусів місто може перекривати цим нестачу електротранспорту на дорогах, щоб забезпечити перевезення пасажирів. Водночас Одеса намагається уникати повної зупинки електротранспорту.

"Навіть якщо у нас повністю зупиняється якийсь маршрут... у нас в місті ці маршрути дублюються автобусами", — прокоментував Володимир Хитренко.

Більше про обмеження електроенергії в Одесі

Ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

Також сьогодні, 6 червня, в Одесі діють графіки стабілізаційних і планових відключень світла. Енергетики проводять ремонти на мережах, через це тисячі містян будуть відключені від електропостачання. Повний список адрес можна переглянути за посиланням.