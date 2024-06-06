В Одессе сократили электротранспорт: детали

Одесский электротранспорт сокращен. Иллюстративное фото: Одесский горсовет

Дефицит электроэнергии отразился и на работе электротранспорта — его количество на маршрутах Одессы ограничено. Точный прогноз относительно продолжительности сокращения выпуска трамваев и троллейбусов предоставить невозможно, ведь объекты инфраструктуры постоянно находятся под угрозой атак врага.

Об этом сообщил директор Департамента транспортной связи и организации дорожного движения Одесского городского совета Владимир Хитренко.

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Выпуск одесских трамваев и троллейбусов уменьшен более чем вполовину планового. Это позволяет освободить дополнительную электроэнергию для бытовых потребителей города.

"В городе ограничена работа электротранспорта, чтобы освободить дополнительную электроэнергию для бытовых потребителей... В среднем у нас выпуск идет в районе 30% от планового выпуска электротранспорта", — отметил директор департамента.

Однако благодаря разветвленной сети маршрутных автобусов город может перекрывать этим недостаток электротранспорта на дорогах, чтобы обеспечить перевозку пассажиров. Вместе с тем Одесса пытается избегать полной остановки электротранспорта.

"Даже если у нас полностью останавливается какой-то маршрут... у нас в городе эти маршруты дублируются автобусами", — прокомментировал Владимир Хитренко.

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Мы писали, что из-за нехватки мощностей в электроэнергии в населенных пунктах Одесской области сложилась критическая ситуация со светом. Местные жители могут быть отключены от электроснабжения до 20 часов в сутки.

Также сегодня, 6 июня, в Одессе действуют графики стабилизационных и плановых отключений света. Энергетики проводят ремонты на сетях, поэтому тысячи горожан будут отключены от электроснабжения. Полный список адресов можно просмотреть по ссылке.