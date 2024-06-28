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Проїзд для вантажівок на Одещині закритий — нові правила перевезення з 1 липня

28 червня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Заборони руху вантажівок на Одещині з 1 липня - деталі
Вантажівки в дорозі. Фото: JAC Motors
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області вводяться сезонні обмеження на рух великовагових транспортних засобів. Це робиться для збереження автомобільних доріг під час аномально високих температур повітря.
 
Про це повідомили у пресслужбі Служби  відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Які обмеження діють 

У зв'язку з тим, що температура повітря сягає вже понад +28°C було прийнято рішення обмежити проїзд вантажівок. Нові правила почнуть діяти з 1 липня. та стосуватимуться транспортних засобів з фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. На автомобільних дорогах державного значення вже встановлені відповідні заборонні знаки та інформаційні щити. 

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"Водії можуть перечекати спекотний період на спеціальних майданчиках для тимчасової стоянки, розташованих у смугах відведення автомобільних доріг та біля об’єктів дорожнього сервісу", — зазначають у відомстві.

Винятки з обмежень

Обмеження не застосовуються для транспортних засобів, які використовуються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, перевезення небезпечних і швидкопсувних вантажів, живих тварин і птиці, військових вантажів, товарів подвійного призначення та майна для потреб оборони.

Більше для водіїв

Ми писали, що в Одесі незабаром збільшиться кількість платних парковок. Нові майданчики будуть розташовані у провулку Віце-адмірала Жукова та на вулиці Генуезькій.

Також ми писали, що майже 2 тисячі електрокарів, ввезених цього року, зареєстрували на теренах Одеської області. Загалом понад 20 тисяч електричних авто імпортовано в Україну з початку 2024 року, що є рекордним показником.

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спека
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