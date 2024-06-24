Скільки електрокарів зареєстрували на Одещині за 2024 - дані

Електрокар Tesla Model 3 . Фото: techtribune

Майже 2 тисячі електрокарів, ввезених цього року, зареєстрували на теренах Одеської області. Загалом понад 20 тисяч електричних авто імпортовано в Україну з початку 2024 року, що є рекордним показником.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот.

Читайте також:

Скільки ввезли електрокарів. Фото: скриншот

Рейтинг регіонів України

Перше місце посідає Львівщина з показником у 2 808 зареєстрованих електрокарів. На другій позначці — Київ, там зареєстрували 2 723 такі машини. Одещина ж опинилась на третій сходинці рейтингу із показником у 1 937 автівок, що не потребують палива.

Рейтинг серед регіонів України. Фото: скриншот

Які марки електрокарів частіше завозять

Найпопулярнішою маркою стала Tesla — майже 5 тисяч машин, або 22,8%. Друге місце посідає Volkswagen (3,1 тис., 15,4%), а замикає трійку лідерів — Nissan (3 тис., 14,6%). Моделі-лідери серед "електричок" — Nissan Leaf, Tesla Model 3 та Volkswagen ID.4.

Топ марок електроавто. Фото: скриншот

Більше про авто

Нагадаємо, що понад 160 тисяч авто завезли в Україну за 5 місяців 2024 року, що на 21% більше торішнього показника. Та більше ніж 12 тисяч із загальної кількості ввезених автівок цього року зареєстровано в Одеській області.

Ми писали, що серед українських водіїв попит на електромобілі зріс на 68%. Проте частка нових машин становить лише 16%, що менше, ніж 23% у попередньому році. За травень року український автопарк поповнився 4 113 автомобілями на акумуляторних батареях.

Також автовласники попередили про вісім найгірших вживаних авто у 2024 році. Відомо, на що скаржаться водії у відгуках.