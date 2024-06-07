Де найчастіше реєструють ввезені авто: Одещина в топ-3

На Одещині зареєстрували понад 12 тисяч ввезених автівок. Ілюстративне фото: Freepik

Більше ніж 12 тисяч із загальної кількості ввезених автівок цього року зареєстровано на теренах Одеської області. Загалом понад 160 тисяч авто завезли в Україну за 5 місяців 2024 року, що на 21% більше торішнього показника.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот.

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Рейтинг регіонів України

Перше місце посідає Київ з показником у майже 22,5 тис. зареєстрованих авто, що еквівалентно 14% від загальної кількості. На другій позначці — Львівщина, майже 16,5 тис., або 10%. Одещина ж опинилась на третій сходинці рейтингу із показником у 12 052 автівок (7,5%).

Де найчастіше реєструють ввезені авто. Фото: скриншот

Лише 28% ввезених у 2024 році автомобілів — нові. За даними сервісу, зараз середній вік ввезених авто становить 10 років.

Які марки авто частіше завозять

Найпопулярнішою маркою став Volkswagen — майже 19 тисяч машин, або 11,7%. Друге місце посідає Renault (13,2 тис., 8,2%), а замикає трійку лідерів — Audi (9,1 тис., 5,7%). Моделі-лідери — Skoda Octavia, Volkswagen Golf і Passat.

Топ автівок. Фото: скриншот



Бензинові авто залишаються найбільш популярними — це практично кожна друга ввезена машина. Дизельні — 29%. На електрокари припадає 12,9%.

Більше про авто

Ми писали, що серед українських водіїв попит на електромобілі зріс на 68%. Проте частка нових машин становить лише 16%, що менше, ніж 23% у попередньому році. За травень року український автопарк поповнився 4113 автомобілями на акумуляторних батареях.

Також автовласники попередили про вісім найгірших вживаних авто у 2024 році. Відомо, на що скаржаться водії у відгуках.