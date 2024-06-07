Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одещина у трійці лідерів за кількістю ввезених авто в цьому році — подробиці arrow

Одещина у трійці лідерів за кількістю ввезених авто в цьому році — подробиці

7 червня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Де найчастіше реєструють ввезені авто: Одещина в топ-3
На Одещині зареєстрували понад 12 тисяч ввезених автівок. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Більше ніж 12 тисяч із загальної кількості ввезених автівок цього року зареєстровано на теренах Одеської області. Загалом понад 160 тисяч авто завезли в Україну за 5 місяців 2024 року, що на 21% більше торішнього показника.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот

Читайте також:

Рейтинг регіонів України

Перше місце посідає Київ з показником у майже 22,5 тис. зареєстрованих авто, що еквівалентно 14% від загальної кількості. На другій позначці — Львівщина, майже 16,5 тис., або 10%. Одещина ж опинилась на третій сходинці рейтингу із показником у 12 052 автівок (7,5%).

Рейтинг регіонів за завезеними авто
Де найчастіше реєструють ввезені авто. Фото: скриншот

Лише 28% ввезених у 2024 році автомобілів — нові. За даними сервісу, зараз середній вік ввезених авто становить 10 років.

Які марки авто частіше завозять

Найпопулярнішою маркою став Volkswagen — майже 19 тисяч машин, або 11,7%. Друге місце посідає Renault (13,2 тис., 8,2%), а замикає трійку лідерів —  Audi (9,1 тис., 5,7%). Моделі-лідери — Skoda Octavia, Volkswagen Golf і Passat.

Топ авто на 2024 рік
Топ автівок. Фото: скриншот


Бензинові авто залишаються найбільш популярними — це практично кожна друга ввезена машина. Дизельні — 29%. На електрокари припадає 12,9%.

Більше про авто

Ми писали, що серед українських водіїв попит на електромобілі зріс на 68%. Проте частка нових машин становить лише 16%, що менше, ніж 23% у попередньому році. За травень року український автопарк поповнився 4113 автомобілями на акумуляторних батареях.

Також автовласники попередили про вісім найгірших вживаних авто у 2024 році. Відомо, на що скаржаться водії у відгуках.

авто
Одеса
водії
Одеська область
Новини Одеси
держреєстрація

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня

6 червня 2024

03:27 Увʼязнені у Третій окремій штурмовій бригаді — подробиці мобілізації від Жоріна