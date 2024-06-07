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Одесчина в тройке лидеров по количеству ввозимых авто в этом году — подробности

7 июня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Где чаще всего регистрируют ввозимые авто: Одесщина в топ-3
В Одесской области зарегистрировали более 12 тысяч ввезенных автомобилей. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Более 12 тысяч из общего количества ввезенных автомобилей в этом году зарегистрировано на территории Одесской области. В общей сложности более 160 тысяч авто завезли в Украину за 5 месяцев 2024 года, что на 21% больше годового показателя.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Рейтинг регионов Украины

Первое место занимает Киев с показателем почти в 22,5 тыс. зарегистрированных авто, что эквивалентно 14% от общего количества. На второй отметке — Львовщина, почти 16,5 тыс., или 10%. Одесчина же оказалась на третьей строчке рейтинга с показателем в 12 052 автомобилей (7,5%).

Рейтинг регионов по завезенным авто
Где чаще всего регистрируют ввозимые авто. Фото: скриншот

Только 28% ввезенных в 2024 году автомобилей — новые. По данным сервиса, сейчас средний возраст ввозимых авто составляет 10 лет.

Какие марки авто чаще завозят

Самой популярной маркой стал Volkswagen — почти 19 тысяч машин, или 11,7%. Второе место занимает Renault (13,2 тыс., 8,2%), а замыкает тройку лидеров – Audi (9,1 тыс., 5,7%). Модели-лидеры – Skoda Octavia, Volkswagen Golf и Passat.

Топ авто на 2024 год
Топ автомобилей. Фото: скриншот


Бензиновые авто остаются наиболее популярными — это практически каждая вторая ввезенная машина. Дизельные — 29%. На электрокары приходится 12,9%.

Больше об авто

Мы писали, что среди украинских водителей спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин составила лишь 16%, что меньше 23% в предыдущем году. За май года украинский автопарк пополнился 4113 автомобилями на аккумуляторных батареях.

Также автовладельцы предупредили о восьми худших подержанных авто в 2024 году. Известно, на что жалуются водители в отзывах.

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