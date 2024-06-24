Сколько электрокаров зарегистрировали в Одесской области за 2024 год - данные

Электрокар Tesla Model 3 . Фото: techtribune

Почти 2 000 электрокаров, ввезенных в этом году, зарегистрировали в Одесской области. В общей сложности более 20 тысяч электрических авто импортировано в Украину с начала 2024 года, что является рекордным показателем.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных сервиса Опендатабот.

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Рейтинг регионов Украины

Первое место занимает Львовщина с показателем в 2808 зарегистрированных электрокаров. На второй отметке — Киев, там зарегистрировали 2 723 машины. Одесчина же оказалась на третьей строчке рейтинга с показателем в 1 937 не нуждающихся в топливе автомобилей.

Рейтинг регионов Украины. Фото: скриншот

Какие марки электрокаров чаще завозят

Самой популярной маркой стала Tesla — почти 5 тысяч машин, или 22,8%. Второе место занимает Volkswagen (3,1 тыс., 15,4%), а замыкает тройку лидеров — Nissan (3 тыс., 14,6%). Модели-лидеры среди "электричек" — Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Volkswagen ID.4.

Топ марок электроавто. Фото: скриншот

Больше об авто

Напомним, что более 160 тысяч автомобилей завезли в Украину за 5 месяцев 2024 года, что на 21% больше прошлогоднего показателя. И более 12 тысяч из общего количества ввезенных автомобилей в этом году зарегистрировано в Одесской области.

Мы писали, что среди украинских водителей спрос на электромобили вырос на 68%. Однако доля новых машин составляет лишь 16%, что меньше 23% в предыдущем году. За май 2009 года украинский автопарк пополнился 4113 автомобилями на аккумуляторных батареях.

Также автовладельцы предупредили о восьми худших подержанных авто в 2024 году. Известно, на что жалуются водители в отзывах.