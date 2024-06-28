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Проезд для грузовиков на Одесчине закрыт — новые правила перевозки с 1 июля

28 июня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Запреты движения грузовиков в Одесской области с 1 июля - детали
Грузовики в пути. Фото: JAC Motors
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одесской области вводятся сезонные ограничения на движение тяжеловесных транспортных средств. Это делается для сохранения автомобильных дорог при аномально высоких температурах воздуха.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Какие ограничения действуют

В связи с тем, что температура воздуха достигает уже более +28°C, было принято решение ограничить проезд грузовиков. Новые правила начнут действовать с 1 июля. и будут касаться транспортных средств с фактической массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн. На автомобильных дорогах государственного значения уже установлены соответствующие запрещающие знаки и информационные щиты.

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"Водители могут переждать жаркий период на специальных площадках для временной стоянки, расположенных в полосах отвода автомобильных дорог и возле объектов дорожного сервиса", — отмечают в ведомстве.

Исключения из ограничений

Ограничения не применяются для транспортных средств, используемых для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, перевозки опасных и скоропортящихся грузов, живых животных и птиц, военных грузов, товаров двойного назначения и имущества для нужд обороны.

Больше для водителей

Мы писали, что в Одессе скоро увеличится количество платных парковок. Новые площадки будут расположены в переулке Вице-адмирала Жукова и на улице Генуэзской.

Также мы писали, что почти 2 тысячи электрокаров, ввезенных в этом году, зарегистрировали в Одесской области. В общей сложности более 20 тысяч электрических авто импортировано в Украину с начала 2024 года, что является рекордным показателем.

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