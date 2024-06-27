В Одесі з'являться нові паркувальні майданчики: рішення міськради

В Одесі улаштують місця для паркування. Фото: Одеська міськрада

В Одесі незабаром збільшиться кількість платних парковок. Так, 100 нових машиномісць з'явиться у Приморському районі Одеси, де паркування автівок потребує впорядкування.

Про це Новини.LIVE дізнались в ході засідання сесії Одеської міської ради.

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Нові парковки будуть розташовані у провулку Віце-адмірала Жукова та на вулиці Генуезькій. Їхнім оператором призначили КП "Одестранспарксервіс". Тариф складатиме 20 грн/год.

"Це рішення дозволить нам впровадити ще додатково 100 машиномісць для паркування на вулицях, впорядкувати муніципальний простір та покращити транспортну інфраструктуру", — зазначив директор департаменту Володимир Хитренко.

Обслуговування парковок

Частина паркувальних майданчиків в Одесі обслуговується фізичними особами-підприємцями (ФОП). Це є вимогою Антимонопольного комітету, який подавав у суд і виграв, внаслідок чого міська рада зобов'язана проводити конкурси на визначення операторів паркувань.

"За підсумками одного з таких конкурсів, оператором паркування біля Київського ринку було призначено підприємця, з яким КП "Одестранспарксервіс" підписало угоду. Згідно з угодою, оператор сплачує до міського бюджету фіксовану суму — близько 113 тисяч гривень", — зазначив Володимир Хитренко.

За його словами, паркувальні інспектори продовжують здійснювати контроль за сплатою зборів навіть на майданчиках, що обслуговуються ФОП. Вони штрафують водіїв, які не сплачують за паркування, а гроші від штрафів надходять безпосередньо до міського бюджету.

Нагадаємо, що в Одесі планують впорядкувати розміщення електросамокатів — незабаром у місті з'являться відповідні місця для їхнього паркування. Адже згідно з постановою Кабміну лишати цей транспорт на тротуарах не можна.