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В Одессе станет больше мест для парковки авто — где обустроят площадки

27 июня 2024 13:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе появятся новые парковки: решение горсовета
В Одессе устроят парковочные места. Фото: Одесский горсовет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе в скором времени увеличится количество платных парковок. Так, 100 новых машиномест появится в Приморском районе Одессы, где парковка автомобилей требует упорядочения.

Об этом Новини.LIVE узнали в ходе заседания сессии Одесского городского совета.

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Новые парковки будут расположены в переулке Вице-адмирала Жукова и на улице Генуэзской. Их оператором назначили КП "Одестранспарксервис". Тариф составит 20 грн/час.

"Это решение позволит нам внедрить еще дополнительно 100 машиномест для парковки на улицах, упорядочить муниципальное пространство и улучшить транспортную инфраструктуру" , — отметил директор департамента Владимир Хитренко.

Обслуживание парковок

Часть парковочных площадок в Одессе обслуживается физическими лицами-предпринимателями (ФЛП). Это требование Антимонопольного комитета, который подавал в суд и выиграл, в результате чего городской совет обязан проводить конкурсы на определение операторов парковок.

"По итогам одного из таких конкурсов, оператором парковки возле Киевского рынка был назначен предприниматель, с которым КП "Одестранспарксервис" подписало соглашение. Согласно договору, оператор платит в городской бюджет фиксированную сумму — около 113 тысяч гривен" , — отметил Владимир Хитренко.

По его словам, парковочные инспекторы продолжают осуществлять контроль за уплатой сборов даже на площадках, обслуживаемых ФЛП. Они штрафуют водителей, которые не платят за парковку, а деньги от штрафов поступают непосредственно в городской бюджет.

Напомним, что в Одессе планируют упорядочить размещение электросамокатов — в скором времени в городе появятся места для их парковки. Ведь согласно постановлению Кабмина оставлять этот транспорт на тротуарах нельзя.

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