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Електросамокатам не місце на тротуарах Одеси — нові правила парковки

19 червня 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Зміна правил парковки для електросамокатів в Одесі - міськрада
Люди на електросамокатах. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі впорядкують розміщення електросамокатів — незабаром у місті з'являться відповідні місця для їхнього паркування. Таке рішення прийняли у міській раді, адже згідно з постановою Кабміну лишати цей транспорт на тротуарах не можна.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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Паркування електросамокатів

В Одесі скасували рішення виконкому від 2021 року, яким було визначено місця для паркування самокатів на тротуарах. Це пов'язано зі змінами в постанові Кабінету Міністрів України, яка визнає визнає самокати транспортним засобом.

"Відтепер ми не можемо розміщувати їх на тротуарах. Тому буде опрацьовано питання розміщення самокатів як у межах платного паркування в паркових зонах, так і на місцях для паркування транспортних засобів по всій території міста", — зазначив голова Департаменту транспорту та організації дорожнього руху Володимир Хитренко.

Електросамокати в Одесі
Електросамокати на тротуарі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Наступним етапом буде співпраця з операторами прокатних самокатів для визначення місць розташування парковок. Більшість самокатів, які стоять на вулицях, є прокатними, тоді як власники персонального електротранспорту забирають його додому. 

Більше про парковку в Одесі

Ми писали, що дорогу до моря на 13-й станції Великого Фонтану заблокували. Там  одне з місцевих підприємств встановило бетонні блоки. У міськраді зазначили, що ці дії цілком законні та власники ділянки мають право на обмеження проїзду.

Також ми повідомляли, що в Одесі запровадили платне паркування у провулку Чайковського. Ця норма діє на ділянці від вулиці Європейської до площі Думської.

Додамо, платні стоянки приносять в бюджет Одеси 650 тисяч гривень щомісяця. Наразі відомо, що всього у місті 1 200 паркомісць, проте у планах на 2024 рік їх  збільшення. 

Одеса
самокати
транспорт
парковка
Одеська область
Одеська ОДА
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