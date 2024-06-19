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Электросамокатам не место на тротуарах Одессы — новые правила парковки

19 июня 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Смена правил парковки для электросамокатов в Одессе - горсовет
Люди на электросамокатах. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе приведут в порядок размещение электросамокатов — в скором времени в городе появятся подходящие места для их парковки. Такое решение было принято в городском совете, ведь согласно постановлению Кабмина оставлять этот транспорт на тротуарах нельзя.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Парковка электросамокатов

В Одессе отменено решение исполкома от 2021 года, которым были определены места для парковки самокатов на тротуарах. Это связано с изменениями в постановлении Кабинета Министров Украины, которое признает самокаты транспортным средством.

"Отныне мы не можем размещать их на тротуарах. Поэтому будет проработан вопрос размещения самокатов как в пределах платной парковки в парковых зонах, так и на местах для парковки транспортных средств по всей территории города", — отметил глава Департамента транспорта и организации дорожного движения Владимир Хитренко.

Электросамокаты в Одессе
Электросамокаты на тротуаре в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Следующим этапом будет сотрудничество с операторами прокатных самокатов для определения местоположений парковок. Большинство самокатов, стоящих на улицах — прокатные, тогда как владельцы персонального электротранспорта забирают его домой.

Больше о парковке в Одессе

Мы писали, что дорогу к морю на 13-й станции Большого Фонтана заблокировали. Там одно из местных предприятий установило бетонные блоки. В горсовете отметили, что эти действия вполне законны и владельцы участка имеют право на ограничение проезда.

Также мы сообщали, что в Одессе была введена платная парковка в переулке Чайковского. Эта норма действует на участке от улицы Европейской до Думской площади.

Добавим, платные стоянки приносят в бюджет Одессы 650 тысяч гривен ежемесячно. Пока известно, что всего в городе 1 200 паркомест, однако в планах на 2024 год их увеличение.

Одесса
самокаты
транспорт
парковка
Одесская область
Одесская ОГА
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