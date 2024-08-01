Масові перейменування вулиць Одеси: звернення мера

Це може повністю "обнулити" Одесу — Труханов висловився щодо перейменувань вулиць
Міська рада Одеси виконала всі вимоги закону про "деімперіалізацію", поки мала на це повноваження. Натомість рішення ОВА про перейменування ще понад 80 вулиць "обнуляє" наше місто.
Про це у відеозверненні заявив мер Одеси Геннадій Труханов.
"Виходячи з логіки "деколонізаторів", ми повинні відмовитися від усього, що зробило Одесу світовим брендом. Говорячи простою мовою, це "обнуляє" наше місто. Для скасування перейменування і збереження нашої історичної та культурної спадщини Одеська міська рада змушена прийняти всі передбачені законом заходи", — заявив Геннадій Труханов.
Мер також пояснив, що не всі топоніми зі списку обласної військової адміністрації можна було перейменовувати, особливо ті, що знаходяться в зоні об'єкта історичної спадщини ЮНЕСКО, до яких належить і історичний центр Одеси.
"Якщо ми говоримо про пам'ятник Пушкіну, то він знаходиться в зоні саме такого об'єкта — історичного центру Одеси, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Відповідно, демонтаж цього пам'ятника призведе до порушення цілісності та автентичності об'єкта всесвітньої спадщини, негативно вплине на його видатну універсальну цінність. Це стосується і перейменувань в історичному центрі", — додав міський голова.
Мер також зазначив, що міськрада вимушена вжити всіх передбачених законом заходів, аби скасувати перейменування та зберегти "історичну і культурну спадщину" Одеси.
Більше про перейменування в Одесі
Нагадаємо, що перейменування вулиць в Одесі викликало неоднозначні реакції серед місцевих жителів та суспільства в цілому. Поки одні підтримують ініціативу, інші висловлюють своє невдоволення та протестують проти зміни історичних назв. Більше про реакції діячів — читайте у матеріалі.
Ми писали, що нардеп з Одеси Артем Дмитрук активно виступав проти перейменувань вулиць в Одесі. На це поскаржився учасник авіапрориву до Маріуполя і колишній полонений Віктор "Лелека" та дорівняв непогодження із новими назвами — насміхання над українськими військовими.
Також ми писали, що бульвар Жванецького в Одесі тепер матиме назву на честь Військово-Морських сил України. Прихильність Жванецького до країни-агресорки і стала причиною перейменування бульвару.
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