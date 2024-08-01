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Це може повністю "обнулити" Одесу — Труханов висловився щодо перейменувань вулиць

1 серпня 2024 12:59
Верзілова Єлизавета - редактор
Масові перейменування вулиць Одеси: звернення мера
Міський голова Одеси Геннадій Труханов. Фото: скриншот з відео
Верзілова Єлизавета - редактор

Міська рада Одеси виконала всі вимоги закону про "деімперіалізацію", поки мала на це повноваження. Натомість рішення  ОВА про перейменування ще понад 80 вулиць "обнуляє" наше місто.

Про це у відеозверненні заявив мер Одеси Геннадій Труханов

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"Виходячи з логіки "деколонізаторів", ми повинні відмовитися від усього, що зробило Одесу світовим брендом. Говорячи простою мовою, це "обнуляє" наше місто. Для скасування перейменування і збереження нашої історичної та культурної спадщини Одеська міська рада змушена прийняти всі передбачені законом заходи", — заявив Геннадій Труханов.

Мер також пояснив, що не всі топоніми зі списку обласної військової адміністрації можна було перейменовувати, особливо ті, що знаходяться в зоні об'єкта історичної спадщини ЮНЕСКО, до яких належить і історичний центр Одеси.

"Якщо ми говоримо про пам'ятник Пушкіну, то він знаходиться в зоні саме такого об'єкта — історичного центру Одеси, який знаходиться під захистом ЮНЕСКО. Відповідно, демонтаж цього пам'ятника призведе до порушення цілісності та автентичності об'єкта всесвітньої спадщини, негативно вплине на його видатну універсальну цінність. Це стосується і перейменувань в історичному центрі", — додав міський голова.

Мер також зазначив, що міськрада вимушена вжити всіх передбачених законом заходів, аби скасувати перейменування та зберегти "історичну і культурну спадщину" Одеси. 

Більше про перейменування в Одесі

Нагадаємо, що перейменування вулиць в Одесі викликало неоднозначні реакції серед місцевих жителів та суспільства в цілому. Поки одні підтримують ініціативу, інші висловлюють своє невдоволення та протестують проти зміни історичних назв. Більше про реакції діячів — читайте у матеріалі

Ми писали, що нардеп з Одеси Артем Дмитрук активно виступав проти перейменувань вулиць в Одесі. На це поскаржився учасник авіапрориву до Маріуполя і колишній полонений Віктор "Лелека" та дорівняв  непогодження із новими назвами — насміхання над українськими військовими.

Також ми писали, що бульвар Жванецького в Одесі тепер матиме назву на честь Військово-Морських сил України. Прихильність Жванецького до країни-агресорки і стала причиною перейменування бульвару.

Одеса Геннадій Труханов історія Одеська область декомунізація Новини Одеси Радянський Союз перейменування

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