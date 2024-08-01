Массовые переименования улиц Одессы: обращение мэра

Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: скриншот с видео

Городской совет Одессы выполнил все требования закона о "деимпериализации", пока имел на это полномочия. Но в то же время решение ОВА о переименовании еще более 80 улиц "обнуляет" наш город.

Об этом в видеообращении заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

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"Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это "обнуляет" наш город. Для отмены переименования и сохранения нашего исторического и культурного наследия Одесский городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры ", — заявил Геннадий Труханов.

Мэр также пояснил, что не все топонимы из списка областной военной администрации можно было переименовывать, особенно находящиеся в зоне объекта исторического наследия ЮНЕСКО, к которым относится и исторический центр Одессы.

"Если мы говорим о памятнике Пушкину, то он находится в зоне именно такого объекта — исторического центра Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО. Соответственно, демонтаж этого памятника приведет к нарушению целостности и подлинности объекта всемирного наследия, негативно повлияет на его выдающуюся универсальную ценность. Это касается и переименований в историческом центре", — добавил городской голова.

Мэр также отметил, что горсовет вынужден принять все предусмотренные законом меры, чтобы отменить переименование и сохранить "историческое и культурное наследие" Одессы.

Больше о переименовании в Одессе

Напомним, что переименование улиц в Одессе вызвало неоднозначные реакции среди местных жителей и общества в целом. Пока одни поддерживают инициативу, другие выражают свое недовольство и протестуют против смены исторических названий. Больше о реакциях деятелей — читайте в материале.

Мы писали, что нардеп из Одессы Артем Дмитрук активно выступал против переименований улиц в Одессе. На это пожаловался участник авиапрорыва в Мариуполь и бывший пленник Виктор "Лелека" и приравнял несогласие с новыми названиями — насмешкой над украинскими военными.

Также мы писали, что бульвар Жванецкого в Одессе теперь будет называться в честь Военно-Морских сил Украины. Приверженность Жванецкого к стране-агрессорке и стала причиной переименования бульвара.