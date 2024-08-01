Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Это может полностью "обнулить" Одессу — Труханов высказался по поводу переименований улиц arrow

Это может полностью "обнулить" Одессу — Труханов высказался по поводу переименований улиц

1 августа 2024 12:59
Верзилова Єлизавета - редактор
Массовые переименования улиц Одессы: обращение мэра
Городской голова Одессы Геннадий Труханов. Фото: скриншот с видео
Верзилова Єлизавета - редактор

Городской совет Одессы выполнил все требования закона о "деимпериализации", пока имел на это полномочия. Но в то же время решение ОВА о переименовании еще более 80 улиц "обнуляет" наш город.

Об этом в видеообращении заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Читайте также:

"Исходя из логики "деколонизаторов", мы должны отказаться от всего, что сделало Одессу мировым брендом. Говоря простым языком, это "обнуляет" наш город. Для отмены переименования и сохранения нашего исторического и культурного наследия Одесский городской совет вынужден принять все предусмотренные законом меры ", — заявил Геннадий Труханов.

Мэр также пояснил, что не все топонимы из списка областной военной администрации можно было переименовывать, особенно находящиеся в зоне объекта исторического наследия ЮНЕСКО, к которым относится и исторический центр Одессы.

"Если мы говорим о памятнике Пушкину, то он находится в зоне именно такого объекта — исторического центра Одессы, который находится под защитой ЮНЕСКО. Соответственно, демонтаж этого памятника приведет к нарушению целостности и подлинности объекта всемирного наследия, негативно повлияет на его выдающуюся универсальную ценность. Это касается и переименований в историческом центре", — добавил городской голова.

Мэр также отметил, что горсовет вынужден принять все предусмотренные законом меры, чтобы отменить переименование и сохранить "историческое и культурное наследие" Одессы.

Больше о переименовании в Одессе

Напомним, что переименование улиц в Одессе вызвало неоднозначные реакции среди местных жителей и общества в целом. Пока одни поддерживают инициативу, другие выражают свое недовольство и протестуют против смены исторических названий. Больше о реакциях деятелей — читайте в материале.

Мы писали, что нардеп из Одессы Артем Дмитрук активно выступал против переименований улиц в Одессе. На это пожаловался участник авиапрорыва в Мариуполь и бывший пленник Виктор "Лелека" и приравнял несогласие с новыми названиями — насмешкой над украинскими военными.

Также мы писали, что бульвар Жванецкого в Одессе теперь будет называться в честь Военно-Морских сил Украины. Приверженность Жванецкого к стране-агрессорке и стала причиной переименования бульвара.

Одесса Геннадий Труханов история Одесская область декоммунизация Новости Одессы Советский Союз переименования

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:40 Надежда и Людмила Киченок назвали план на теннисный четвертьфинал на ОИ-2024

13:31 Впервые в истории — стало известно, как ВСУ сбили дроном российский вертолет

13:29 Молдова высылает посла России после обысков в парламенте

13:26 Доход более миллиона гривен — в Одесской области прекратили наркобизнес

13:25 В Киеве саперы обезвредили остатки российской ракеты, которой обстреливали регион

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

13:23 США предоставит Украине 3,9 миллиарда долларов финансовой помощи — на что пойдут средства

13:20 В Украине растут зарплаты — кому больше платят

13:09 Государственные ваучеры на 30 тыс. грн — кто из украинцев имеет право на помощь

13:06 Украинки не попали на подиум Олимпиады после финала по спортивной ходьбе

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

13:40 Надежда и Людмила Киченок назвали план на теннисный четвертьфинал на ОИ-2024

13:31 Впервые в истории — стало известно, как ВСУ сбили дроном российский вертолет

13:29 Молдова высылает посла России после обысков в парламенте

13:26 Доход более миллиона гривен — в Одесской области прекратили наркобизнес

13:25 В Киеве саперы обезвредили остатки российской ракеты, которой обстреливали регион

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

13:23 США предоставит Украине 3,9 миллиарда долларов финансовой помощи — на что пойдут средства

13:20 В Украине растут зарплаты — кому больше платят

13:09 Государственные ваучеры на 30 тыс. грн — кто из украинцев имеет право на помощь

13:06 Украинки не попали на подиум Олимпиады после финала по спортивной ходьбе

12:59 Это может полностью "обнулить" Одессу — Труханов высказался по поводу переименований улиц

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

29 июля 2024

18:43 Отдых в Одессе 2024 — сколько стоит неделя у моря

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Text

12:59 Референдум по украинским территориям и новые дроны России — эфир День.LIVE

Text

12:16 В ВСУ можно одновременно воевать и получать образование — военный психолог раскрыл детали

Text

11:29 Нардеп объяснил, кто получит штрафы даже после обновления учетных данных через "Резерв+"

Text

10:35 Почему обучение мобилизованных в Украине такое низкокачественное — объяснение военного психолога

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет - 80x80

Что изменится для украинцев с 1 августа — повысят ли снова тарифы на свет

Text

08:00 Первые F-16 в Украине и массовые долги за коммунальные услуги — эфир Ранок.LIVE

31 июля 2024
Text

23:29 Нардеп объяснил, почему в сессионном зале парламента работают кондиционеры

Text

22:55 Витренко объяснил, почему новые аварии в киевском метро неизбежны

Text

21:51 В Киеве увеличили компенсацию за генераторы — Бахматов объяснил важные нюансы

Text

20:07 Витренко назвал причину затопления тоннелей метро в Киеве и указал на виновных

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

08:33Российский беспилотник атаковал Румынию — появилось видео сильного пожара