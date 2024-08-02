Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Улица Бабеля в центре Одессы переименована — какое новое название arrow

Улица Бабеля в центре Одессы переименована — какое новое название

2 августа 2024 16:17
Верзилова Єлизавета - редактор
Переименование улицы Бабеля в Одессе: в честь кого новое название
Улица Бабеля в Одессе. Фото: скриншот
Верзилова Єлизавета - редактор

Улица Бабеля в Одессе, расположенная в историческом центре города, переименована в честь погибшего бойца территориальной обороны. Теперь она будет носить название улица Дмитрия Иванова.

Об этом говорится в распоряжении Одесской ОВА о переименовании.

Читайте также:

Дмитрий Иванов — что известно

Дмитрий Иванов был 36-летним военнослужащим, проходившим службу в отделении снайперов роты огневой поддержки 122-й отдельной бригады территориальной обороны. Он погиб 20 марта 2023 года в городе Бахмут, защищая Украину от российской агрессии. Теперь улица в Одессе будет носить его имя в знак памяти и уважения за его героизм и самопожертвование.

Дмитрий Иванов, боец ТрО Одессы
Дмитрий Иванов. Фото: Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" ВСУ

Также в честь Дмитрия Иванова названа улица в селе Фонтанка Одесской области. Это решение направлено на чествование его памяти и признание вклада в защиту Украины.

Кто такой Исаак Бабель

Исаак Бабель — известный писатель и драматург, родившийся в Одессе. Он приобрел известность благодаря своим произведениям о жизни еврейского населения Одессы, в частности "Одесским рассказом". Бабель также известен своим участием в Гражданской войне в России, что нашло отражение в его цикле рассказов "Конармия".

Памятник Бабелю в Одессе
Памятник Исааку Бабелю в Одессе. Фото: из открытых источников

 

Больше о переименовании в Одессе

Напомним, что переименование улиц в Одессе вызвало неоднозначные реакции среди местных жителей и общества в целом. Пока одни поддерживают инициативу, другие выражают свое недовольство и протестуют против смены исторических названий. Больше о реакциях деятелей — читайте в материале.

Поэтому городской совет Одессы выполнил все требования закона о "деимпериализации", пока имел на это полномочия. Зато решение ОВА о переименовании  еще более 80 улиц, по мнению городского головы Геннадия Труханова, "обнуляет" наш город.

Мы писали, что нардеп из Одессы Артем Дмитрук активно выступал против переименований улиц в Одессе. На это пожаловался участник авиапрорыва в Мариуполь и бывший пленник Виктор "Аист" и поравнял несогласование с новыми названиями — насмешка над украинскими военными.

Также мы писали, что бульвар Жванецкого в Одессе теперь будет называться в честь Военно-Морских сил Украины. Приверженность Жванецкого к стране-агрессорке и стала причиной переименования бульвара.

Одесса история Одесская область декоммунизация Герой Украины Новости Одессы территориальная оборона война в Украине Олег Кипер военнослужащие переименования

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:13 Новый герб на Родине-матери за 23 млн гривен начал ржаветь — известна причина

17:12 СБУ объявила подозрение главе "таможни ДНР", который обеспечивает перекидывание танков в Украину

16:51 На Тернопольщине работники ТЦК похищали мужчин и требовали поборы через побои

16:50 Ожидаемая поставка насосов в Одессу для подготовки нового отопительного сезона

16:44 Новые правила мобилизации — какие штрафы грозят женщинам за нарушение правил учета

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

16:40 Планируют ли присылать военнообязанными электронные повестки — пояснение Вениславского

16:39 Бывший тренер и инструктор НГУ Пархомук погиб на фронте

16:39 Во Львове 27-летнему пациенту провели одну из самых сложных операций на сердце

16:35 Прибавки к пенсии — сколько могут получить военные пенсионеры

16:32 В Киевской области мужчина взорвал гранату в доме — есть жертвы

17:13 Новый герб на Родине-матери за 23 млн гривен начал ржаветь — известна причина

17:12 СБУ объявила подозрение главе "таможни ДНР", который обеспечивает перекидывание танков в Украину

16:51 На Тернопольщине работники ТЦК похищали мужчин и требовали поборы через побои

16:50 Ожидаемая поставка насосов в Одессу для подготовки нового отопительного сезона

16:44 Новые правила мобилизации — какие штрафы грозят женщинам за нарушение правил учета

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

16:40 Планируют ли присылать военнообязанными электронные повестки — пояснение Вениславского

16:39 Бывший тренер и инструктор НГУ Пархомук погиб на фронте

16:39 Во Львове 27-летнему пациенту провели одну из самых сложных операций на сердце

16:35 Прибавки к пенсии — сколько могут получить военные пенсионеры

16:32 В Киевской области мужчина взорвал гранату в доме — есть жертвы

Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

05:58 Известная военная рассказала про Часов Яр, который россияне превратили в Бахмут

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Новость с видео

05:51 Разрешат откупаться от тюрьмы — что не так с законопроектом о коррупции

Text

12:56 Новые подробности убийства Фарион и подготовка США к войне — эфир День.LIVE

Text

12:22 Доктор экономических наук Длигач назвал реформы, которые позволят пополнить госбюджет на 1 трлн грн

Text

11:13 Генерал-лейтенант Романенко объяснил, что нужно для эффективного использования истребителей F-16

Text

08:00 Переломный момент в войне с F-16 и доклад Сырского о ситуации на фронте — эфир Ранок.LIVE

1 августа 2024
Text

18:03 Военный объяснил, как ВСУ смогут использовать истребители F-16

Text

17:50 Истребители F-16 в Украине и новое наступление России — эфир Вечір.LIVE

Text

16:33 Военный заявил о необходимости введения большего количества инноваций на фронте

Text

16:32 Российский оппозиционер Пономарев заявил, что вражеский дрон целенаправленно ударил по его дому

Text

14:03 Как построить здоровую конкуренцию в украинской энергетике — объяснение экономиста

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

13:04 Авиаэксперт назвал самый эффективный способ уничтожения российских дронов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе