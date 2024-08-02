Переименование улицы Бабеля в Одессе: в честь кого новое название

Улица Бабеля в Одессе. Фото: скриншот

Улица Бабеля в Одессе, расположенная в историческом центре города, переименована в честь погибшего бойца территориальной обороны. Теперь она будет носить название улица Дмитрия Иванова.

Об этом говорится в распоряжении Одесской ОВА о переименовании.

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Дмитрий Иванов — что известно

Дмитрий Иванов был 36-летним военнослужащим, проходившим службу в отделении снайперов роты огневой поддержки 122-й отдельной бригады территориальной обороны. Он погиб 20 марта 2023 года в городе Бахмут, защищая Украину от российской агрессии. Теперь улица в Одессе будет носить его имя в знак памяти и уважения за его героизм и самопожертвование.

Дмитрий Иванов. Фото: Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг" ВСУ

Также в честь Дмитрия Иванова названа улица в селе Фонтанка Одесской области. Это решение направлено на чествование его памяти и признание вклада в защиту Украины.

Кто такой Исаак Бабель

Исаак Бабель — известный писатель и драматург, родившийся в Одессе. Он приобрел известность благодаря своим произведениям о жизни еврейского населения Одессы, в частности "Одесским рассказом". Бабель также известен своим участием в Гражданской войне в России, что нашло отражение в его цикле рассказов "Конармия".

Памятник Исааку Бабелю в Одессе. Фото: из открытых источников

Больше о переименовании в Одессе

Напомним, что переименование улиц в Одессе вызвало неоднозначные реакции среди местных жителей и общества в целом. Пока одни поддерживают инициативу, другие выражают свое недовольство и протестуют против смены исторических названий. Больше о реакциях деятелей — читайте в материале.

Поэтому городской совет Одессы выполнил все требования закона о "деимпериализации", пока имел на это полномочия. Зато решение ОВА о переименовании еще более 80 улиц, по мнению городского головы Геннадия Труханова, "обнуляет" наш город.

Мы писали, что нардеп из Одессы Артем Дмитрук активно выступал против переименований улиц в Одессе. На это пожаловался участник авиапрорыва в Мариуполь и бывший пленник Виктор "Аист" и поравнял несогласование с новыми названиями — насмешка над украинскими военными.

Также мы писали, что бульвар Жванецкого в Одессе теперь будет называться в честь Военно-Морских сил Украины. Приверженность Жванецкого к стране-агрессорке и стала причиной переименования бульвара.