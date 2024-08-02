Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні ввечері, 2 серпня

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

На трасі Одеса — Рені спостерігаються значні ускладнення руху в напрямку кордону з Молдовою у п'ятницю увечері, 2 серпня. Сьогодні водіям буде важко виїхати з міста через затори. Окрім цього, зафіксовані невеликі черги з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є великий затор на виїзді з міста. Також скупчення автотранспорту спостерігається й перед КПП, що розташований поряд з Нижньодністровським національним природним парком. Там черга сягає близько трьох кілометрів. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" наразі також зафіксована черга на перетин кордону. Доїзд сюди ускладнений заторами в напрямку Паланки, на самому пункті також затори — ділянка позначена помаранчевим кольором.

Черга на КПП. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин у межах Сарати, Татарбунарів, Броски та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску черг немає.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, також є черги на перетин кордону. Проте є й затор на під'їзді до міста. На картах ця ділянка позначена помаранчевим кольором.

Дорога до Рені. Фото: скриншот

Ціни на пальне

За даними моніторингового порталу, 2 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така: