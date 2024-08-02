Лисиці в Одесі - що варто знати у разі зустрічі із твариною

В Одесі побільшало лисиць — з чим це пов'язано
Впродовж останнього місяця Одесі помітно збільшилася кількість лисиць, що стало новим феноменом для міста. Збільшення їхньої популяції в незвичних для цих тварин умовах свідчить про зміни в екологічному балансі та взаємодії людей з дикою природою.
Про це журналістам Новини.LIVE розповів директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.
"У місті зараз набагато більше лисиць. Це дуже цікавий факт, на який багато хто звертає увагу. Лисиці почали почуватися безпечно в місті, оскільки ми, люди, змінилися. Ми стали більш толерантними, уважними та добрими до тварин. Лисиці це відчувають і тому приходять до міста", — зазначив Біляков.
Він також закликав одеситів не годувати лисиць та не намагатися приручити їх. Лисиці повинні залишатися дикими звірами навіть у місті.
Що робити, якщо ви зустріли лисицю
Насамперед — не варто панікувати. Більшість лисиць безпечні для людей і не нападатимуть без вагомої причини.
Якщо звір не проявляє ознак агресії і тримається на віддалі, зробіть наступне:
- Не наближайтеся до лисиці. Скажені лисиці можуть поводитися спокійно, але при спробі підійти нападуть.
- Не робіть різких рухів, не кричіть і не лякайте тварину, інакше вона може відчути загрозу й атакувати.
- Уникайте зорового контакту.
- Спокійно віддаляйтеся, задкуючи від лисиці.
- Якщо ви зустріли звіра в місті, повідомте про це в адміністрацію або за телефоном 112.
Не намагайтеся погодувати тварину або погладити її. Навіть якщо це не закінчиться нічим поганим для вас особисто, позитивний досвід змусить лисицю і далі тягнутися до людей, а це може бути небезпечно. Якщо ж звір без страху біжить прямо на вас, він може бути заражений сказом. Постарайтеся знайти укриття, наприклад у машині або навіть на дереві. Якщо такої можливості немає, спробуйте тримати хижака на відстані.
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