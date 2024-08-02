Лисиці в Одесі - що варто знати у разі зустрічі із твариною

Лисиця в траві. Ілюстративне фото: Freepik

Впродовж останнього місяця Одесі помітно збільшилася кількість лисиць, що стало новим феноменом для міста. Збільшення їхньої популяції в незвичних для цих тварин умовах свідчить про зміни в екологічному балансі та взаємодії людей з дикою природою.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

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"У місті зараз набагато більше лисиць. Це дуже цікавий факт, на який багато хто звертає увагу. Лисиці почали почуватися безпечно в місті, оскільки ми, люди, змінилися. Ми стали більш толерантними, уважними та добрими до тварин. Лисиці це відчувають і тому приходять до міста", — зазначив Біляков.

Він також закликав одеситів не годувати лисиць та не намагатися приручити їх. Лисиці повинні залишатися дикими звірами навіть у місті.

Що робити, якщо ви зустріли лисицю

Насамперед — не варто панікувати. Більшість лисиць безпечні для людей і не нападатимуть без вагомої причини.

Якщо звір не проявляє ознак агресії і тримається на віддалі, зробіть наступне:

Не наближайтеся до лисиці. Скажені лисиці можуть поводитися спокійно, але при спробі підійти нападуть.

Не робіть різких рухів, не кричіть і не лякайте тварину, інакше вона може відчути загрозу й атакувати.

Уникайте зорового контакту.

Спокійно віддаляйтеся, задкуючи від лисиці.

Якщо ви зустріли звіра в місті, повідомте про це в адміністрацію або за телефоном 112.

Не намагайтеся погодувати тварину або погладити її. Навіть якщо це не закінчиться нічим поганим для вас особисто, позитивний досвід змусить лисицю і далі тягнутися до людей, а це може бути небезпечно. Якщо ж звір без страху біжить прямо на вас, він може бути заражений сказом. Постарайтеся знайти укриття, наприклад у машині або навіть на дереві. Якщо такої можливості немає, спробуйте тримати хижака на відстані.