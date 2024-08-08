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Нашествие змей в Одессе — какую представляют угрозу для человека

8 августа 2024 18:18
Рвачова Анастасия - редактор
В Одессе активизировались змеи: что делать при встрече
Змея на улицах Одессы. Фото: Игорь Биляков
Рвачова Анастасия - редактор

Одесситы с наступлением лета стали все чаще встречать на улицах города и в парках разного вида змей. А в некоторых случаях пресмыкающиеся даже пытаются заползти в дома, в попытках спрятаться от шума, чем и вызывают беспокойство у людей. Но действительно ли они столь опасны и чем вызвана подобная активность рептилий?

О правилах безопасности и что необходимо в первую очередь делать, если вы увидели змею, журналисты Новини.LIVE узнали у директора одесского зоопарка Игоря Билякова.

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Безопасные пресмыкающиеся

На территории Одесской области разного вида змей было всегда много, ведь эти животные любят жить в степях и у воды. Однако директор зоопарка рассказывает, что ни один из них не ядовит и большого вреда не представляет человеку — в основном здесь живут ужи и полозья. Но иногда встречаются и гадюки.

"В последние годы у нас есть более трех видов змей, среди которых самым популярным является водяной уж, которого все считают гадюкой. Но есть два вида полозьев желтопузый полоз и сарматский полоз. Также встречается и обычный уж, но он немногочисленный", — говорит директор одесского зоопарка Игорь Биляков.

Директор одесского зоопарка Игорь Биляков. Фото: Новини.LIVE
Директор одесского зоопарка Игорь Биляков. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, профессиональный герпетолог отмечает, что вокруг Одессы их живет достаточно много. Иногда они могут не только встретиться с человеком, но и заползти в машины. Однако пугаться не нужно, тем более паниковать. Поскольку человек может причинить себе больший вред, чем змея.

"Вот в Одессе нет ядовитых змей. Но люди часто не знают об этом. Поэтому нужно постоянно это объяснять, чтобы люди умели различать ядовитых змей от неядовитых. Не бояться, когда они видят полоза, который занесен в "Красную книгу Украины", и чтобы они не хватались за лопаты сразу, как увидят его", — добавляет специалист.

Однако в последнее время таких ситуаций стало гораздо меньше, ведь люди стали более терпимыми к животным. И в случае встречи пытаются помочь им, а не уничтожить.

Маленький полоз в террариуме. Фото: Новини.LIVE
Маленький полоз в террариуме. Фото: Новини.LIVE

Новые виды Одесской области

Но все же изменения климата влияют и на дикую природу в частности. Температура воздуха с каждым годом будет становиться все теплее, так что, по прогнозам Игоря Билякова, через 20-25 лет в одесском регионе могут появиться новые виды змей. Возможно, даже и ядовитых, живущих в степях Херсонщины.

"У нас может появиться Випера Ренарди, это степная гадюка, которая также будет с юга двигаться. И через четверть века у нас, наверное, будет такой климат, что ей будут подходить эти биотопы. Но пока их нет", — отмечает директор зоопарка.

Игорь Биляков о новых видах змей. Фото: Новини.LIVE
Игорь Биляков о новых видах змей. Фото: Новини.LIVE

Как отличить ядовитую змею от неядовитой

  • Окрас — у ядовитых ромбический рисунок, а у неядовитого ужа пятна идут в шахматном порядке;
  • Голова — у гадюки треугольной формы, у ужа и медянки немного яйцевидная овальная голова;
  • Глаза — у змеи зрачок вертикальный, а ужи и медянки круглые;
  • Хвост — у гадюки короткий и толстый, у ужа и медянки более тонкий и длинный.

Что делать в случае встречи

Главное правило, которое поможет избежать травмирования как человеку, так и животному — не трогать змею. Также его нужно сфотографировать, чтобы установить точный вид. Директор зоопарка говорит, что лучше сразу сообщить о находке зоозащитникам или ему лично по номеру 068 14 04 539. Потому что животное может быть травмировано и приползло к людям за помощью.

"Я буду видеть, что это у вас за змея, и нам будет легче определиться с решением этой проблемы. И тогда уже дистанционно или лично будем действовать дальше. Скорее всего, это вообще может быть уж, а ужи не кусаются. Хотя зубы у них есть", — констатирует Биляков.

Оранжевый полоз в зоопарке. Фото: Новини.LIVE
Оранжевый полоз в зоопарке. Фото: Новини.LIVE

Укус змеи — что делать

От укуса змей, которые есть на территории не только Одесской области, но и вообще Украины, умереть очень сложно. Хотя сам укус довольно болезненный и с неприятными последствиями. Наибольший риск это составляет для детей и людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако герпетолог говорит, что после укуса нужно не допустить вторичной инфекции и обработать место антисептиком. И уже после этого обращаться к медикам.

"Летальные случаи редки и маловероятны, но для здоровья это вред. И лечиться придется как минимум несколько недель", — говорит директор зоопарка.

Игорь Биляков о действиях после укуса змеи. Фото: Новини.LIVE
Игорь Биляков о действиях после укуса змеи. Фото: Новини.LIVE

Но важным фактором также является противоядие, которое нужно принять под наблюдением медиков. Если его все же нет, то необходимо провести чистку гемодезом, чтобы вывести яд из организма.

"Если кусает змея, то не нужно никакого самолечения — только профессиональные врачи должны провести все необходимые анализы и назначить лечение. Да и противоядие нужно очень осторожно вводить, потому что оно вызывает очень сильные аллергические реакции и дает очень большую нагрузку на организм", — добавляет Игорь. Беляков.

Водный уж в террариуме. Фото: Новини.LIVE
Водный уж в террариуме. Фото: Новини.LIVE

Также медикам необходимо установить вид змеи, чтобы ввести противоядие, ведь оно не универсально от всех. А необходимо производить каждое по отдельности.

"На каждый вид и даже на каждую популяцию змей надо именно из их яда производить противоядие. Это очень сложный процесс, потому что если вас выкусила гадюка, то антикобра вам никак не поможет, только навредит. Если ее нет, то нужно просто лечиться, поддерживать организм и очищать его. Не дать сердцу остановиться", — отмечает эксперт.

Что не нужно делать:

  • ﻿﻿высасывать яд;
  • ﻿﻿накладывать жгут;
  • пытаться обрабатывать рану дополнительно;
  • употреблять алкоголь.

Стоит отметить, что обычная гадюка, которая есть в Украине, может выделить до 8 мг яда.
степная гадюка — до 10 мг. В среднем они выделяют не более 4 мг яда.

Люди смотрят на питона. Фото: Новини.LIVE
Люди смотрят на питона. Фото: Новини.LIVE

Опасные змеи в мире

Нашей стране повезло, что нет смертоносных змей, от которых практически нет спасения. Да и вообще в Европе их тоже не найти. Но, как говорит Биляков, другим континентам не так сильно повезло. В Африке, например, есть цепная гадюка, похожая на нашу гадюку и из которой изготовили противоядие.

"Вообще на африканском континенте есть гремучие змеи, несколько видов, очень опасных. Но в Украине таких опасных змей нет. Нам повезло и не за что переживать", — заключает Игорь Биляков.

Маленькая змея в зоопарке. Фото: Новини.LIVE
Маленькая змея в зоопарке. Фото: Новини.LIVE

Напоследок следует сказать, что никакой эпидемии или нашествия змей в Одесской области нет. При укусе регион оснащен необходимыми вакцинами, главное — знать об аллергических реакциях на тот или иной препарат. Ранее мы писали, что в Одессе заметили ядовитых пауков. Они представляют угрозу — читайте в материале.

Одесса животные Украина змеи Одесская область зоопарк Новости Одессы экология яд

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