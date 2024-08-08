В Одесі активізувались змії: що робити при зустрічі

Змія в на вулицях Одеси. Фото: Ігор Біляков

Одесити з настанням літа почали дедалі частіше зустрічати на вулицях міста та у парках різного виду змій. А в деяких випадках плазуни навіть намагаються заповзти до осель, у спробах заховатися від шуму, чим і викликають занепокоєння у людей. Та чи дійсно вони настільки небезпечні і чим викликана така активність рептилій?

Про правила безпеки та що необхідно першочергово робити, якщо ви побачили змію, журналісти Новини.LIVE дізналися в директора одеського зоопарку Ігоря Білякова.

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Безпечні плазуни

На теренах Одеської області різного виду змій було завжди багато, адже ці тварини люблять жити у степах та біля води. Проте директор зоопарку розповідає, що жодна з них не отруйна та великої шкоди не становить для людини — в основному тут живуть вужі та полози. Але подекуди зустрічаються й гадюки.

"В останні роки у нас є більше трьох видів змій, серед яких найпопулярнішим є водяний вуж, якого всі вважають гадюкою. Та є два види полозів — жовточеревий полоз і сарматський полоз. Також зустрічається й звичайний вуж, але він нечисленний", — каже директор одеського зоопарку Ігор Біляков.

Директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Фото: Новини.LIVE

Крім того, професійний герпетолог наголошує, що навколо Одеси їх мешкає досить багато. Інколи вони можуть не лише зустрітися людині, а й заповзти до машин. Проте лякатися не потрібно, тим більше панікувати. Оскільки людина може заподіяти собі більшої шкоди, ніж змія.

"Ось в Одесі нема отруйних змій. Але люди часто не знають про це. Тому треба постійно це пояснювати, щоб люди вміли розрізняти отруйних змій від неотруйних. Не боятися, коли вони бачать полоза, який занесений до "Червоної книги України", і щоб вони не хапалися за лопати одразу, як побачать його", — додає фахівець.

Проте останнім часом таких ситуацій стало набагато менше, адже люди стали більш терпимі до тварин. І у разі зустрічі намагаються їй допомогти, а не знищити.

Маленький полоз у тераріумі. Фото: Новини.LIVE

Нові види на Одещині

Але все ж зміни клімату впливають і на дику природу зокрема. Температура повітря з кожним роком ставатиме все теплішою, тож за прогнозами Ігоря Білякова, за 20-25 років в одеському регіоні можуть зʼявитися нові види змій. Можливо, навіть і отруйні, які наразі живуть в степах Херсонщини.

"У нас може з'явитися Віпера Ренарді, це степова гадюка, яка також буде з півдня рухатись. І за чверть віку у нас, мабуть, буде такий клімат, що їй будуть підходити ці біотопи. Але наразі їх нема", — наголошує директор зоопарку.

Ігор Біляков про нові види змій. Фото: Новини.LIVE

Як відрізнити отруйну змію від неотруйної

Забарвлення — в отруйних ромбічний малюнок, а у неотруйного вужа плями ідуть у шаховому порядку;

Голова — у гадюки трикутної форми, у вужа і мідянки трохи яйцеподібна овальна голова;

Очі — у гадюки зіниця вертикальна, а у вужа та мідянки круглі;

Хвіст — у гадюки короткий і товстий, у вужа та мідянки більш тонкий та довгий.

Що робити у разі зустрічі

Головне правило, яке допоможе уникнути травмування як людині, так і тварині — не чіпати змію. Також її треба сфотографувати, щоб встановити точний вид. Директор зоопарку каже, що найкраще одразу повідомити про знахідку зоозахисникам або йому особисто за номером 068 14 04 539. Бо тварина може бути травмована та приповзла до людей по допомогу.

"Я буду бачити, що це у вас за змія, і нам буде легше визначитися з розв'язанням цієї проблеми. І тоді вже дистанційно або особисто будемо діяти далі. Найімовірніше це взагалі може бути вуж, а вужі не кусаються. Хоча зуби в них є", — констатує Біляков.

Жовточеревий полоз у зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Укус змії — що робити

Від укусу змій, які є на теренах не лише Одеської області, а й взагалі України, померти дуже складно. Хоча сам укус досить болісний та з неприємними наслідками. Найбільший ризик це становить для дітей та людей із серцево-судинними захворюваннями. Проте герпетолог каже, що одразу після укусу потрібно не допустити вторинної інфекції та обробити місце антисептиком. І вже після цього звертатися до медиків.

"Летальні випадки рідкісні і малоймовірні, але для здоров'я це шкода. І лікуватися доведеться щонайменше кілька тижнів", — каже директор зоопарку.

Ігор Біляков про дії після укусу змії. Фото: Новини.LIVE

Але важливим фактором також є протиотрута, яку треба прийняти під наглядом медиків. Якщо її все ж немає, то необхідно провести чистку гемодезом, щоб вивести отруту з організму.

"Якщо кусає змія, то не треба ніякого самолікування — тільки професійні лікарі мають провести всі необхідні аналізи та призначити лікування. Та й протиотруту треба дуже обережно вводити, бо вона викликає дуже сильні алергічні реакції і дає дуже велике навантаження на організм", — додає Ігор Біляков.

Водний вуж у тераріум. Фото: Новини.LIVE

Також медикам необхідно встановити вид змії, щоб ввести протиотруту, адже вона не універсальна від всіх. А необхідно виробляти кожну окремо.

"На кожен вид і навіть на кожну популяцію змій треба саме з їх отрути виробляти протиотруту. Це дуже складний процес, тому що якщо вас викусила гадюка, то антикобра вам ніяк не допоможе, тільки зашкодить. Якщо її немає, то треба просто лікуватися, підтримувати організм, і очищувати його. Не дати серцю зупинитися", — наголошує експерт.

Що не потрібно робити

﻿﻿Висмоктувати отруту;

﻿﻿Накладати джгут;

Намагатися обробляти рану додатково;

Вживати алкоголь.

Варто зазначити, що звичайна гадюка, яка є в Україні, може виділити до 8 мг отрути,

степова гадюка — до 10 мг. В середньому ж вони виділяють не більше 4 мг отрути.

Люди дивляться на пітона. Фото: Новини.LIVE

Небезпечні змії у світі

Нашій країні пощастило, що немає смертоносних змій, від яких практично немає порятунку. Та й загалом у Європі їх також не знайти. Але, як каже Біляков, іншим континентам не так сильно пощастило. В Африці, наприклад, є ланцюгова гадюка, яка схожа на нашу гадюку і з якої виготовили протиотруту.

"Взагалі на африканському континенті є гримучі змії, кілька видів, дуже небезпечних. Але в Україні таких небезпечних змій немає. Нам пощастило і немає за що переживати", — підсумовує Ігор Біляков.

Маленька змія у зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Наостанок варто сказати, що ніякої епідемії або нашестя змій в Одеській області немає. У разі укусу регіон оснащений необхідними вакцинами, головне — знати про алергічні реакції на той чи інший препарат. Також раніше ми писали, що в Одесі помітили отруйних павуків. Чи становлять вони загрозу — читайте у матеріалі.