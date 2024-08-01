Отруйні павуки в Одесі: яку становлять небезпеку

Самець павука-каракурта. Фото: Griffin Pest Solution

Спекотне літо впливає як на людей, а і на природу. Так, на Одещині знову заговорили про небезпечних павуків — каракуртів. Перший випадок цьогорічного укусу вже був зафіксований у Болградському районі. І ось тепер цей вид членистоногих виявлено практично в центрі Одеси. Чи є небезпека для містян та що робити у разі укусу небезпечним павуком?

Про це журналісти Новини.LIVE запитали в директора Одеського зоопарку Ігоря Білякова.

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"Нашестя" каракуртів

Одесити біля парку Шевченка виявили нетипового для нашої місцевості павука — каракурта, укус якого може бути смертельним для людини. Відео з небезпечним членистоногим облетіло ЗМІ, чим викликало невелику паніку серед населення. Проте фахівці стверджують — це поодинокі випадки і переживати не варто.

"Не треба впадати в якусь паніку — ніякого нашестя павуків немає. Це настільки рідкі і поодинокі випадки, які викликають лише панічні настрої. Це завжди дуже погано, а тим більше на рівному місці", — каже директор одеського зоопарку Ігор Біляков.

Директор одеського зоопарку Ігор Біляков. Фото: Новини.LIVE

Крім того, фахівець додає, що випадок укусу, який стався нещодавно на півдні області, був не летальним. І місцеві мешканці вже не раз зустрічалися з "вдовами". Однак не мали контакту. Цей вид членистоногих зʼявився на теренах Одеської області кілька десятків років тому через глобальну зміну клімату.

"Він перейшов з південних регіонів, тому що змінюється клімат. Глобальне потепління — це не пусті слова, це так воно і є, і ми це бачимо. І бачимо, як змінюється температура: зими у нас стають більш м'які, а літо — більш спекотним. І міняється і фауна також, і те, що з'являється каракурт, — це наслідок ось цього глобального потепління", — наголошує директор звіринцю.

Павук в одеському тераріумі. Фото: Новини.LIVE

Як розрізнити загрозу

Варто наголосити, що масового заселення цих павуків в Україні немає. За словами Білякова, їм до душі відлюдний степ, що є не дуже популярним для нашого клімату. І загалом зустріти цього павука в повсякденному житті майже неможливо, тому загрози від самого його існування немає.

"Так, він становить небезпеку, але не таку, як заведено думати з голлівудських фільмів. Тому не треба особливо боятися. Навіть якщо ми цілеспрямовано почнемо його шукати — шанси знайти його до кінця життя мінімальні", — додає фахівець.

Директор зоопарку про загрозу від павуків. Фото: Новини.LIVE

Особливі прикмети:

маленькі чорні павуки з круглим тілом,

маленькі чорні павуки з круглим тілом, розміри — до 2 см,

у самців — характерний малюнок з червоних плям, оточених білими,

під час шлюбного сезону самиці також можуть мати на тілі червоні плями, які потім зникають.

Тарантул у акваріумі в зоопарку. Фото: Новини.LIVE

Чому павуки можуть вкусити

Загалом по своїй природі павуки — неагресивні тварини. Вони стають злими, коли відчувають загрозу або голод — лише в цих випадках можуть напасти першими. Проте, це ще не свідчить про те, що павук навіть при нападі може вкусити. Але укус цей точно відчується, адже він дуже болісний.

"Укус павука досить болячий, його навряд чи можна не помітити. Ви можете не помітити та сісти на нього, але це ще не значить, що він вас укусить. Їх небезпечність у нашій масовій уяві набагато більша, ніж вона є в реальності. Тому що на нас література та кіно мають великий вплив. І ми так думаємо, що це щось дуже страшне, але це не так", — підкреслює директор зоопарку.

Люди відвідують тераріум в Одесі. Фото: Новини.LIVE

До того ж біологія павука збудована таким чином, що його ікла — це не лише зброя для нападу. Вони можуть слугувати тваринам у разі захисту та є частинами травлення.

Які види є в Одесі

Каракурти, попри усю свою "смертоносність", стоять далеко не на першому місці за загрозою для людини у нашій країні. Ігор Біляков розповідає, що більш розповсюдженими видами у нашому регіоні є тарантули та сколопендри. Зокрема, перші живуть в межах Одеси досить давно, але досить рідко нападають без причини.

"Павук не настільки злий, не треба їх чіпати. Це тварина, яка займає ті біотопи, в яких вона може себе почувати комфортно. Зараз їм комфортно жити біля нас. Але не треба їх чіпати взагалі", — наголошує фахівець.

Ігор Біляков про отруйні види в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Те саме стосується й сколопендр. Хоча їхні укуси також токсичні та досить болісні, за останні роки в Одесі було зафіксовано лише два випадки, колі ці членистоногі напали на людину.

"Хочу сказати особливо: дуже багато отруйних тварин існує, але не всі вони є загрозою. Тому треба ставитися до них із меншою тривогою", — додає пан Біляков.

Сколопендра кримська в акваріумі. Фото: Fishka

Що робити у разі укусу

Укус каракурта болісний. Зазвичай людина відчуває дію отрути за 15-30 хвилин, протягом першої години біль віддає в кінцівки або живіт. Може з’явитися пітливість, нудота, підвищена температура, утруднене дихання, біль у м’язах, головний біль, судоми. Крім того, каже Біляков, вона має сильний вплив на нервову систему.

"Отрута у павуків дуже активна. Вона може не лише викликати біль та усі супутні симптоми, а й призвести до некрозу тканин. І якщо павук вже вкусив, то треба негайно звертатися до медиків. Ніякого самолікування не повинно бути, бо в мережах такі поради дикі, і так можна зашкодити собі набагато більше", — підкреслює Ігор Біляков.

Діти дивляться в акваріум. Фото: Новини.LIVE

Загалом виявити небезпечного павука у дикій природі неважко, його характерний агресивний окрас одразу дає зрозуміти: мене чіпати не можна. А що стосується мегаполіса, то й зовсім нічого боятися, адже зміни клімату триватимуть досить довго, тож ці тварини змінять ареал проживання щонайменше за пів століття.