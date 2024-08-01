Ядовитые пауки в Одессе: какую опасность представляют

Самец паука-каракурта. Фото: Griffin Pest Solution

Жаркое лето влияет не только на людей, но и на природу. Так, в Одесской области снова заговорили об опасных пауках — каракуртах. Первый случай укуса этого года уже был зафиксирован в Болградском районе. И вот теперь этот вид членистоногих обнаружен практически в центре Одессы. Есть ли опасность для горожан и что делать в случае укуса опасным пауком?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у директора Одесского зоопарка Игоря Билякова.

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"Нашествие" каракуртов

Одесситы у парка Шевченко обнаружили нетипичного для нашей местности паука — каракурта, укус которого может быть смертельным для человека. Видео с опасным членистоногим облетело СМИ, чем вызвало небольшую панику среди населения. Однако специалисты утверждают, что это единичные случаи и переживать не стоит.

"Не надо впадать в какую-то панику — никакого нашествия пауков нет. Это столь редкие и единичные случаи, которые вызывают только панические настроения. Это всегда очень плохо, а тем более на ровном месте", — говорит директор одесского зоопарка Игорь Биляков.

Директор одесского зоопарка Игорь Биляков. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, специалист добавляет, что случай укуса, произошедший недавно на юге области, был не летальным. И местные жители уже не раз встречались с "вдовами". Однако не имели контакта. Этот вид членистоногих появился в Одесской области несколько десятков лет назад из-за глобального изменения климата.

"Он перешел из южных регионов, потому что меняется климат. Глобальное потепление — это не пустые слова, это так оно и есть, и мы это видим. И видим, как меняется температура: зимы у нас становятся более мягкие, а лето — более жарким. И меняется и фауна тоже, и то, что появляется каракурт — это следствие этого глобального потепления", — отмечает директор зверинца.

Паук в одесском террариуме. Фото: Новини.LIVE

Как различить угрозу

Следует отметить, что массового заселения этих пауков в Украине нет. По словам Билякова, им по душе уединенная степь, что не очень популярно для нашего климата. И вообще, встретить этого паука в повседневной жизни почти невозможно, поэтому угрозы от самого его существования нет.

"Да, он представляет опасность, но не такую, как принято думать из голливудских фильмов. Поэтому не нужно особо бояться. Даже если мы целенаправленно начнем его искать — шансы найти его до конца жизни минимальны", — добавляет специалист.

Директор зоопарка об угрозе пауков. Фото: Новини.LIVE

Особые приметы:

маленькие черные пауки с круглым телом,

маленькие черные пауки с круглым телом, размеры — до 2 см,

у самцов характерный рисунок из красных пятен, окруженных белыми,

во время брачного сезона самки также могут иметь на теле красные пятна, затем исчезающие.

Тарантул в аквариуме в зоопарк. Фото: Новини.LIVE

Почему пауки могут укусить

В общем, по своей природе пауки — неагрессивные животные. Они становятся злыми, когда ощущают угрозу или голод — только в этих случаях могут напасть первыми. Однако это еще не свидетельствует о том, что паук даже при нападении может укусить. Но укус этот точно почувствует, ведь он очень болезненный.

"Укус паука довольно болезненный, его вряд ли можно не заметить. Вы можете не заметить и сесть на него, но это еще не значит, что он вас укусит. Их опасность в нашем массовом воображении гораздо больше, чем она есть в реальности. Потому что на нас литература и кино оказывают большое влияние. И мы так думаем, что это очень страшное, но это не так", — подчеркивает директор зоопарка.

Люди посещают террариум в Одессе. Фото: Новини.LIVE

К тому же биология паука построена таким образом, что его клыки — это не только оружие для нападения. Они могут служить животным в случае защиты и являются частями пищеварения.

Какие виды есть в Одессе

Каракурты, несмотря на всю свою "смертоносность", стоят далеко не на первом месте за угрозой для человека в нашей стране. Игорь Биляков рассказывает, что более распространенными видами в нашем регионе являются тарантулы и сколопендры. В частности, первые живут в пределах Одессы довольно давно, но достаточно редко нападают без причины.

"Паук не настолько злой, не надо их трогать. Это животное, которое занимает те биотопы, в которых оно может себя чувствовать комфортно. Сейчас им комфортно жить возле нас. Но не нужно их трогать вообще", — отмечает специалист.

Игорь Биляков о ядовитых видах в Одессе. Фото: Новини.LIVE

То же касается и сколопендр. Хотя их укусы также токсичны и довольно болезненны, за последние годы в Одессе было зафиксировано только два случая, когда эти членистоногие напали на человека.

"Хочу сказать особо: очень много ядовитых животных существует, но не все они представляют угрозу. Поэтому нужно относиться к ним с меньшей тревогой", — добавляет Биляков.

Сколопендра крымская в аквариуме. Фото: Fishka

Что делать в случае укуса

Укус каракурта болезненный. Обычно человек испытывает действие яда за 15-30 минут, в течение первого часа боль отдает в конечности или живот. Может появиться потливость, тошнота, повышенная температура, затрудненное дыхание, боли в мышцах, головные боли, судороги. Кроме того, говорит Биляков, она оказывает сильное влияние на нервную систему.

"Яд у пауков очень активный. Он может не только вызывать боль и все сопутствующие симптомы, но и привести к некрозу тканей. И если паук уже укусил, то нужно немедленно обращаться к медикам. Никакого самолечения не должно быть, потому что в сетях такие советы дикие, и так можно навредить себе гораздо больше", — подчеркивает Игорь Биляков.

Дети смотрят в аквариум. Фото: Новини.LIVE

В общем, обнаружить опасного паука в дикой природе нетрудно, его характерный агрессивный окрас сразу дает понять: меня трогать нельзя. А что касается мегаполиса — то и вовсе нечего бояться, ведь изменения климата будут продолжаться довольно долго, поэтому эти животные будут менять ареал обитания не менее полувека.