Отключение света в Одессе сегодня: адреса на 17 августа

Энергетики ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 17 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики уже работают на сетях, однако точное время возвращения света в дома горожан пока не уточнили. Отметим, что время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

ул. 3-я Пересыпская, 5-15,

ул. 4-я Садовая, 6-8, 18-36,

ул. 5-я Пересыпская, 16-53,

ул. 6-я Садовая, 69-71,

ул. 8-я Пересыпская, 1-16,

ул. Балтская дорога, 25-40,

ул. Большая Садовая, 4-36, 48,

ул. Южная дорога, 38,

пров. Виктора Дихтиевского, 1-22.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: