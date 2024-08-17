Отключение света в Одессе сегодня: адреса на 17 августа

Отключение света в Одессе — часть горожан в субботу осталась без электроснабжения
17 августа 2024 09:59
Энергетики ремонтируют электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК
Сегодня, 17 августа, тысячи одесситов остались без электроснабжения из-за ремонтных работ ДТЭК. Энергетики уже работают на сетях, однако точное время возвращения света в дома горожан пока не уточнили. Отметим, что время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.
Об этом в субботу, 17 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Читайте также:
Где нет света из-за ремонта
Северный РЭС:
- ул. 3-я Пересыпская, 5-15,
- ул. 4-я Садовая, 6-8, 18-36,
- ул. 5-я Пересыпская, 16-53,
- ул. 6-я Садовая, 69-71,
- ул. 8-я Пересыпская, 1-16,
- ул. Балтская дорога, 25-40,
- ул. Большая Садовая, 4-36, 48,
- ул. Южная дорога, 38,
- пров. Виктора Дихтиевского, 1-22.
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
коммунальные услуги Одесса Одесская область сфера энергетики Одесская ОГА Новости Одессы отключения света свет
Читайте Новини.LIVE!