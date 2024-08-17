Відключення світла в Одесі сьогодні: адреси на 17 серпня

Енергетики ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 17 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики уже працюють на мережах, проте точний час повернення світла в домівки містян наразі не уточнили. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у суботу, 17 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

вул. 3-я Пересипська, 5-15,

вул. 4-а Садова, 6-8, 18-36,

вул. 5-а Пересипська, 16-53,

вул. 6-а Садова, 69-71,

вул. 8-а Пересипська, 1-16,

вул. Балтська дорога, 25-40,

вул. Велика Садова, 4-36, 48,

вул. Південна дорога, 38,

пров. Віктора Діхтієвського, 1-22.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: