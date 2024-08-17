Відключення світла в Одесі сьогодні: адреси на 17 серпня

Відключення світла в Одесі — частина містян у суботу залишилась без електропостачання
17 серпня 2024 09:59
Енергетики ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК
Сьогодні, 17 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики уже працюють на мережах, проте точний час повернення світла в домівки містян наразі не уточнили. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.
Про це у суботу, 17 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- вул. 3-я Пересипська, 5-15,
- вул. 4-а Садова, 6-8, 18-36,
- вул. 5-а Пересипська, 16-53,
- вул. 6-а Садова, 69-71,
- вул. 8-а Пересипська, 1-16,
- вул. Балтська дорога, 25-40,
- вул. Велика Садова, 4-36, 48,
- вул. Південна дорога, 38,
- пров. Віктора Діхтієвського, 1-22.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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