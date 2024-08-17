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Відключення світла в Одесі — частина містян у суботу залишилась без електропостачання

17 серпня 2024 09:59
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі сьогодні: адреси на 17 серпня
Енергетики ремонтують електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 17 серпня, тисячі одеситів залишилися без електропостачання через ремонтні роботи ДТЕК. Енергетики  уже працюють на мережах, проте точний час повернення світла в домівки містян наразі не уточнили. Зазначимо, що час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це у суботу, 17 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

  • вул. 3-я Пересипська, 5-15, 
  • вул. 4-а Садова, 6-8, 18-36, 
  • вул. 5-а Пересипська, 16-53, 
  • вул. 6-а Садова, 69-71,
  • вул. 8-а Пересипська, 1-16, 
  • вул. Балтська дорога, 25-40,
  • вул. Велика Садова, 4-36, 48,
  • вул. Південна дорога, 38, 
  • пров. Віктора Діхтієвського, 1-22.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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09:54 Росіянам вдалося відбити атаку українських військових у Бєлгородській області, — ISW

09:45 Іпотека на житло в Україні — Кабмін змінив умови

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