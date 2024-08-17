Пожежа у дельті Дністра на Одещині: екологи показали наслідки

Пожежа в Маяках. Фото: ДСНС

В останні дні в дельті Дністра спалахнула масштабна пожежа, яка охопила понад 5000 га цінних природних територій. Вогонь знищив водно-болотні угіддя, заплавний ліс, та чагарникові зарості, включаючи значну частину заповідної зони Нижньодністровського національного природного парку.

Про це у суботу, 17 серпня, повідомив еколог Іван Русєв.

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Допис Івана Русєва. Фото: скриншот

За словами еколога, через вогонь також загинула велика кількість тварин. Сильна пожежа продовжувалася три дні, і стала найбільшою за останні п’ятдесят років, завдаючи непоправної шкоди екосистемі. Іван Русєв каже, що це не перша така трагедія для нацпарку.

"Найбільш потужна пожежа у дельті Дністра сталася у 1969 році. Тоді вигоріли великі площі водно-болотних угідь між Дністром та Турунчуком і сформувалися так звані "Горіли озера". Після цього року було ще багато різних пожеж і мені з 1977 року, коли я часто бував у дельті Дністра для спостереження за птахами й середовищем їх існування, довелося не раз викликати пожежників", — написав еколог.

Карта пожеж на 14.08.2024 року з ресурсу Sentinel 2. Фото: Іван Русєв

Тим часом за інформацією пресслужби ДСНС в Одеській області, між селами Яськи та Маяки продовжує горіти очерет. На місці працюють підрозділи рятувальників. Станом на ранок, 17 серпня, площа горіння зменшилася до 2 гектарів.

Допис рятувальників щодо пожежі в Маяках. Фото: скриншот

Для моніторингу та забезпечення пожежної безпеки підрозділами ДСНС організовано пости спостереження, які контролюють осередки пожежі, а також проводиться проливання ділянок, де тління ще триває.