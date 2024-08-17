Загроза пожеж в Одесі дуже висока

В Одесі оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки
17 серпня 2024 14:54
Пожежа в лісі. Фото ілюстративне: ДСНС
На завтра, 18 серпня, синоптики повідомили про пожежну небезпеку в Одесі та області. Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж буде надзвичайно високою.
Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.
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За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголошений в населених пунктах:
- Любашівка;
- Затишшя;
- Роздільна;
- Одеса;
- Чорноморськ;
- Білгород-Дністровський;
- Сарата;
- Болград;
- Вилкове;
- Ізмаїл.
Правила поведінки під час пожежної небезпеки
Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки:
- не спалюйте суху траву або листя на присадибних ділянках, це може перерости у неконтрольоване горіння;
- не розводьте відкритий вогонь поруч із сухою рослинністю та господарчими будівлями;
- не розкидайте недопалки та сірники на суху підстилку;
- не відвідуйте ліси взагалі, адже є ризик постраждати від вибухонебезпечних предметів, якими забруднена величезна кількість території України.
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