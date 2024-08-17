Загроза пожеж в Одесі дуже висока

Пожежа в лісі. Фото ілюстративне: ДСНС

На завтра, 18 серпня, синоптики повідомили про пожежну небезпеку в Одесі та області. Через сильний вітер та високі температури ймовірність виникнення лісових пожеж буде надзвичайно високою.

Про це повідомляє Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

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За інформацією синоптиків, небезпека зберігатиметься й поширюватиметься майже по всій території Одеського регіону. Так, рівень надзвичайної пожежної небезпеки оголошений в населених пунктах:

Любашівка;

Затишшя;

Роздільна;

Одеса;

Чорноморськ;

Білгород-Дністровський;

Сарата;

Болград;

Вилкове;

Ізмаїл.

Попередження про пожежну небезпеку. Фото: Гідрометеорологічний Центр Чорного та Азовського морів.

Правила поведінки під час пожежної небезпеки

Аби уникнути пожежі, треба дотримуватись певних правил поведінки: