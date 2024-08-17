На Одещині побудують укриття по 35 мільйонів

Вхід в укриття. Фото ілюстративне: REUTERS/Kacper Pempel

В Одеській області не перестають оголошувати закупівлі на будівництво та ремонт споруд для захисту цивільного населення. Так, чергові укриття подвійного призначення, тобто протирадіаційне, планують облаштувати у Подільському та Одеському районах. Загальну кошторисну вартість робіт за дві будівлі оцінили у понад 70 мільйонів гривень.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Укриття в селі Нестоїта

Відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури Куяльницької сільської ради оголосив закупівлю на будівництво укриття для закладу освіти. Аукціон проведуть 27 серпня, а здати об'єкт мають аж наприкінці 2025 року. Вартість споруди оцінили у 35 587 093 грн, кошти планують взяти з Державного бюджету України.

Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Укриття в селі Бурлача Балка

Окрім цього, коштовну споруду планують звести й в селі Бурлача Балка. Тендер оголосило Управління капітального будівництва Чорноморської міської ради. Аукціон проведуть 2 вересня, а завершити будівництво підрядник має до кінця серпня 2025 року. Сума закупівлі 34 568 084 грн. Кошти також візьмуть з держбюджету.

Дані з відкритого аукціону. Фото: скриншот

Які роботи заплановані

Загалом у технічному завданні вказано понад 460 видів робіт. Основні з них міститимуть улаштування перегородок, мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли, штукатурення та фарбування поверхонь стін, улаштування покриттів, заміну дверей, електромонтажні роботи, сантехнічні роботи тощо. Також планується повністю провести теплоізоляцію по периметру укриття, зробити пандус та провести опалення. Обов'язкова наявність системи пожежної безпеки та протидимного захисту.

Додамо, що це вже третій тендер у цьому місяці в Одеській області на будівництво протирадіаційного укриття. Минулий оголосив заклад освіти "Випаснянський ліцей" Мологівської ОТГ. На роботи планують витратити 41 376 888 гривень.

Відкриті торги з особливостями

Зазначимо, що обидва тендери заплановані у форматі відкритих торгів з особливостями. Це передбачає скорочені строки, що сприяє швидшому проведенню аукціону. Період подання пропозицій триватиме сім календарних днів, а період оскарження кваліфікації — п'ять календарних днів.