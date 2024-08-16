Будинок на вул. Ак. Заболотного в Одесі відновлять: деталі тендеру

Будинок в Одесі, зруйнований ворожими обстрілами, відновлять — тендер провели без торгів
В Одесі планують провести капітальний ремонт будинку у Пересипському районі міста, який був зруйнований внаслідок обстрілів РФ. Департамент міського господарства міськради вже уклав договір із підрядником на понад чотири млн грн.
Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електроних закупівель Рrozorro.
Деталі тендеру
Закупівлю провели сьогодні, 16 серпня, без використання електронної системи. Замовником виступив Департамент капбудівництва одеської міської ради, який готовий витратити 4 150 853,89 грн з бюджету на ремонтні роботи у житловому будинку на вул. Академіка Заболотного, 54.
Підрядником обрали ТОВ "Пілон Вест", який повинен здати об'єкт до 31 грудня 2024 року. Зазначимо, що подробиці договору та перелік робіт не оприлюднені.
Закупівлі без використання електронної системи: що це
Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.
Читайте Новини.LIVE!