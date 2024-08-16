Будинок на вул. Ак. Заболотного в Одесі відновлять: деталі тендеру

Зруйнована будівля в Одесі на вул. Ак. Заболотного. Фото: Новини.LIVE

В Одесі планують провести капітальний ремонт будинку у Пересипському районі міста, який був зруйнований внаслідок обстрілів РФ. Департамент міського господарства міськради вже уклав договір із підрядником на понад чотири млн грн.

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу електроних закупівель Рrozorro.

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Деталі тендеру

Закупівлю провели сьогодні, 16 серпня, без використання електронної системи. Замовником виступив Департамент капбудівництва одеської міської ради, який готовий витратити 4 150 853,89 грн з бюджету на ремонтні роботи у житловому будинку на вул. Академіка Заболотного, 54.

Дані тендеру. Фото: скриншот

Підрядником обрали ТОВ "Пілон Вест", який повинен здати об'єкт до 31 грудня 2024 року. Зазначимо, що подробиці договору та перелік робіт не оприлюднені.

Протокол розкриття закупівлі. Фото: скриншот

Закупівлі без використання електронної системи: що це

Закон "Про публічні закупівлі" передбачає можливість здійснювати закупівлі без застосування електронної системи. У таких випадках дозволяється укладати прямі договори з підрядником, якого обрав замовник.