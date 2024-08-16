Дом на ул. Ак. Заболотного в Одессе обновят: детали тендера

Разрушенное здание в Одессе по ул. Ак. Заболотного. Фото: Новини.LIVE

В Одессе планируют провести капитальный ремонт дома в Пересыпском районе города, разрушенного в результате обстрелов РФ. Департамент городского хозяйства горсовета уже заключил договор с подрядчиком более чем на четыре млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Рrozorro.

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Детали тендера

Закупку провели сегодня, 16 августа, без использования электронной системы. Заказчиком выступил Департамент капстроительства одесского городского совета, готовый потратить 4 150 853,89 грн из бюджета на ремонтные работы в жилом доме по ул. Академика Заболотного, 54.

Данные тендера. Фото: скриншот

Подрядчиком избрали ООО "Пилон Вест", которое должно сдать объект до 31 декабря 2024 года. Отметим, что подробности договора и список работ не обнародованы.

Протокол раскрытия закупки. Фото: скриншот

Закупки без использования электронной системы: что это

Закон "О публичных закупках" предусматривает возможность производить закупки без применения электронной системы. В таких случаях разрешается заключать прямые договоры с подрядчиком, избранным заказчиком.