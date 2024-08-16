Коблево 2024 — цены на отдых в закрытой зоне

Надпись "Я люблю Коблево". Фото: koblevo.live

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Коблево — знаменитый курортный городок в Николаевской области. Сюда любили приезжать туристы со всего постсоветского пространства на отдых. Море, песчаные пляжи, недорогое местное вино, дискотеки — что еще нужно, чтобы получить незабываемые впечатления и заряд на целый год. Так было до 2022 года, до полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас эта территория находится в красной зоне и там могут проживать только местные жители. Но так ли это на самом деле? И почему в социальных сетях так много рекламы этой зоны отдыха?

Журналисты Новини.LIVE узнали, как работают базы отдыха и гостиницы в красной зоне, а также сколько они стоят.

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Проезд открыт

Знаменитое Коблево находится практически на границе с Одесской областью, добраться туда на машине из Южной Пальмиры можно за час. Многие туристы так и добирались: сначала поездом в Одессу, а затем автобусами или маршрутками. У железнодорожного вокзала всегда стояли так называемые зазывалы, которые предлагали воспользоваться их услугами и проехать на отдых в Николаевскую область. Теперь же ситуация другая.

Разрушенная база отдыха в Коблево. Фото: Национальная полиция Украины

До недавнего времени опасность высадки российского десанта, в частности со стороны Коблево, сохранялась. Шахеды и ракеты, выпущенные врагом, тоже довольно часто долетали именно в туристический городок, разрушая гражданскую инфраструктуру. Но все это не мешает владельцам некоторых отелей и баз отдыха возобновить свою работу и принимать желающих. Проблем с проездом быть не должно.

"Если у вас проблемы с документами, то вас точно не пропустят, блокпосты по дороге есть, и на них проверяют паспорта. Но в общем-то проехать можно, если вы не в розыске", — администратор одной из баз отдыха.

Стоит отметить, что цены на отдых в Коблево сегодня, как и в Одесской Затоке, слегка кусаются.

Экогостиница Vital Park

Одна из самых рекламируемых сегодня — экогостиница Vital Park. Стоимость стандартного номера здесь начинается от 4600 грн в сутки за двоих. За эти деньги предложат современные номера с авторским дизайном, завтрак по принципу шведский стол и бассейны с подогревом, а также спортивную площадку. Кроме этого, здесь вам могут предложить полупансион или полный пансион с трехразовым питанием — как дополнительно оплачиваемые услуги. Преимущество данной гостиницы в безопасности.

"На нашей территории есть четыре укрытия, каждое из них рассчитано на 80 человек. Там есть WI-FI, розетки, вода, аптечка — все, что необходимо", — отметила администратор гостиницы.

Территория отеля в Коблево. Фото: социальные сети

Цены в отеле. Фото: скриншот с официального сайта

Отель "Аквапарк Коблево"

Этот отель позиционирует себя как один из самых больших. На его территории расположенны пять корпусов. Для отдыха предлагают разные типы номеров. Стоимость самого дешевого — от 2400 грн в будни (с понедельника по четверг), а по выходным за него придется отдать уже на 250 грн больше. В стоимость входит бесплатное посещение аттракционов аквапарка и пользование бассейнами согласно установленному графику.

"Поскольку береговая линия в Коблево полностью закрыта, к вашим услугам будет наш бассейн и аквапарк", — отметила администратор гостиницы.

Аквапарк в Коблево. Фото: Социальные сети

Стоимость номеров в отеле аквапарка. Фото: скриншот с официального сайта

Отдельно следует остановиться на аквапарке. Прокатиться на горках могут все желающие с 11 часов до 18. Детям до трех лет вход бесплатный. Стоимость для взрослых и детей разная, однако сразу отмечают, что рост ребенка не должен превышать 140 см.

Стоимость отдыха в аквапарке. Фото: скриншот с официального сайта

Отель "Парадиз"

В сердце Коблево расположился отель "Парадиз". В социальных сетях можно встретить и его рекламу. Двухместный номер здесь вам обойдется от 850 грн, исходя из прейскуранта на сайте. Однако при бронировании на пять ночей в августе нам назвали сумму 8070 грн. За эти деньги у вас будет парковка для автомобиля, возможность пользоваться бассейном, барбекю с беседками, футбольным и волейбольным полем. Но на купание в море действует запрет.

"Пляж, который находится возле нашей гостиницы, закрыт Официально открытый пляж находится в 13 км от отеля", — отметила представитель отдела бронирования Оксана.

Гостиничный комплекс "Парадиз". Фото: скриншот с официального сайта

Стоимость номеров в гостиничном комплексе. Фото: скриншот с официального сайта

База отдыха "Коралл"

Ну а самой доступной из найденных нами гостиниц оказалась база отдыха "Коралл". Здесь за двухместный номер с вас возьмут 1000 грн. Парковка и пользование бассейном входят в стоимость. Что касается купания в море, то о запрете здесь знают, но говорят, что если очень хочется, то всегда можно найти выход.

"На море попасть можно. Центральный пляж у нас закрыт, но люди ходят в другую сторону и там купаются", — заявил администратор базы.

База отдыха "Коралл". Фото: социальные сети

Мы официально направили запрос главе Николаевской областной военной администрации с просьбой прокомментировать, насколько легально работают отели и базы отдыха в красной зоне, но ответа так до сих пор не получили. Между тем от желающих отдохнуть в Коблево нет отбоя. Но насколько это безопасно, когда временами к берегу прибивает российские мины, а над головой летают ракеты и шахеды, каждый решает сам. Ведь в случае непредвиденной ситуации ни одна из гостиниц ответственность за вашу жизнь на себя не возьмет.