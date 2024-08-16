Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых arrow

Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16 августа 2024 18:41
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Коблево 2024 — цены на отдых в закрытой зоне
Надпись "Я люблю Коблево". Фото: koblevo.live
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Коблево — знаменитый курортный городок в Николаевской области. Сюда любили приезжать туристы со всего постсоветского пространства на отдых. Море, песчаные пляжи, недорогое местное вино, дискотеки — что еще нужно, чтобы получить незабываемые впечатления и заряд на целый год. Так было до 2022 года, до полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас эта территория находится в красной зоне и там могут проживать только местные жители. Но так ли это на самом деле? И почему в социальных сетях так много рекламы этой зоны отдыха?

Журналисты Новини.LIVE узнали, как работают базы отдыха и гостиницы в красной зоне, а также сколько они стоят.

Читайте также:

Проезд открыт

Знаменитое Коблево находится практически на границе с Одесской областью, добраться туда на машине из Южной Пальмиры можно за час. Многие туристы так и добирались: сначала поездом в Одессу, а затем автобусами или маршрутками. У железнодорожного вокзала всегда стояли так называемые зазывалы, которые предлагали воспользоваться их услугами и проехать на отдых в Николаевскую область. Теперь же ситуация другая.

Закрытое, но, такое доступное Коблево — сколько стоит отдых в красной зоне - фото 1
Разрушенная база отдыха в Коблево. Фото: Национальная полиция Украины

До недавнего времени опасность высадки российского десанта, в частности со стороны Коблево, сохранялась. Шахеды и ракеты, выпущенные врагом, тоже довольно часто долетали именно в туристический городок, разрушая гражданскую инфраструктуру. Но все это не мешает владельцам некоторых отелей и баз отдыха возобновить свою работу и принимать желающих. Проблем с проездом быть не должно.

"Если у вас проблемы с документами, то вас точно не пропустят, блокпосты по дороге есть, и на них проверяют паспорта. Но в общем-то проехать можно, если вы не в розыске", — администратор одной из баз отдыха.

Стоит отметить, что цены на отдых в Коблево сегодня, как и в Одесской Затоке, слегка кусаются.

Экогостиница Vital Park

Одна из самых рекламируемых сегодня — экогостиница Vital Park. Стоимость стандартного номера здесь начинается от 4600 грн в сутки за двоих. За эти деньги предложат современные номера с авторским дизайном, завтрак по принципу шведский стол и бассейны с подогревом, а также спортивную площадку. Кроме этого, здесь вам могут предложить полупансион или полный пансион с трехразовым питанием — как дополнительно оплачиваемые услуги. Преимущество данной гостиницы в безопасности.

"На нашей территории есть четыре укрытия, каждое из них рассчитано на 80 человек. Там есть WI-FI, розетки, вода, аптечка — все, что необходимо", — отметила администратор гостиницы.

Закрытое, но, такое доступное Коблево — сколько стоит отдых в красной зоне - фото 2
Территория отеля в Коблево. Фото: социальные сети
Закрытое, но, такое доступное Коблево — сколько стоит отдых в красной зоне - фото 3
Цены в отеле. Фото: скриншот с официального сайта

Отель "Аквапарк Коблево"

Этот отель позиционирует себя как один из самых больших. На его территории расположенны пять корпусов. Для отдыха предлагают разные типы номеров. Стоимость самого дешевого — от 2400 грн в будни (с понедельника по четверг), а по выходным за него придется отдать уже на 250 грн больше. В стоимость входит бесплатное посещение аттракционов аквапарка и пользование бассейнами согласно установленному графику.

"Поскольку береговая линия в Коблево полностью закрыта, к вашим услугам будет наш бассейн и аквапарк", — отметила администратор гостиницы.

Закрытое, но, такое доступное Коблево — сколько стоит отдых в красной зоне - фото 4
Аквапарк в Коблево. Фото: Социальные сети
Закрытое, но, такое доступное Коблево — сколько стоит отдых в красной зоне - фото 5
Стоимость номеров в отеле аквапарка. Фото: скриншот с официального сайта

Отдельно следует остановиться на аквапарке. Прокатиться на горках могут все желающие с 11 часов до 18. Детям до трех лет вход бесплатный. Стоимость для взрослых и детей разная, однако сразу отмечают, что рост ребенка не должен превышать 140 см.

Закрытое, но, такое доступное Коблево — сколько стоит отдых в красной зоне - фото 6
Стоимость отдыха в аквапарке. Фото: скриншот с официального сайта

Отель "Парадиз"

В сердце Коблево расположился отель "Парадиз". В социальных сетях можно встретить и его рекламу. Двухместный номер здесь вам обойдется от 850 грн, исходя из прейскуранта на сайте. Однако при бронировании на пять ночей в августе нам назвали сумму 8070 грн. За эти деньги у вас будет парковка для автомобиля, возможность пользоваться бассейном, барбекю с беседками, футбольным и волейбольным полем. Но на купание в море действует запрет.

"Пляж, который находится возле нашей гостиницы, закрыт Официально открытый пляж находится в 13 км от отеля", — отметила представитель отдела бронирования Оксана.

Закрытое, но, такое доступное Коблево — сколько стоит отдых в красной зоне - фото 7
Гостиничный комплекс "Парадиз". Фото: скриншот с официального сайта
Закрытое, но, такое доступное Коблево — сколько стоит отдых в красной зоне - фото 8
Стоимость номеров в гостиничном комплексе. Фото: скриншот с официального сайта

База отдыха "Коралл"

Ну а самой доступной из найденных нами гостиниц оказалась база отдыха "Коралл". Здесь за двухместный номер с вас возьмут 1000 грн. Парковка и пользование бассейном входят в стоимость. Что касается купания в море, то о запрете здесь знают, но говорят, что если очень хочется, то всегда можно найти выход.

"На море попасть можно. Центральный пляж у нас закрыт, но люди ходят в другую сторону и там купаются", — заявил администратор базы.

Закрытое, но, такое доступное Коблево — сколько стоит отдых в красной зоне - фото 9
База отдыха "Коралл". Фото: социальные сети

Мы официально направили запрос главе Николаевской областной военной администрации с просьбой прокомментировать, насколько легально работают отели и базы отдыха в красной зоне, но ответа так до сих пор не получили. Между тем от желающих отдохнуть в Коблево нет отбоя. Но насколько это безопасно, когда временами к берегу прибивает российские мины, а над головой летают ракеты и шахеды, каждый решает сам. Ведь в случае непредвиденной ситуации ни одна из гостиниц ответственность за вашу жизнь на себя не возьмет.

Одесса война отдых Николаевская область курорты Новости Одессы безопасность опасность война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:50 Россияне жалуются на уничтожение ВСУ стратегически важного моста

18:48 Правительство разрешило бронировать, еще одну категорию работников — о ком идет речь

18:47 Мобилизация ограниченно пригодных — могут ли забрать в ВСУ без повторной ВВК

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

18:40 Во Львовской области предприятие сбрасывает вредные отходы в реку — прокуратура начала расследование

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

18:30 Маркетплейсы, сервисы такси и аренды жилья будут отчитываться о доходах пользователей

18:26 СОЧ без оружия — что ждет беглого солдата

18:13 Аллея звезд в Одессе пополнится новыми именами

18:12 Американский журналист показал, как выглядит граница Украины и Курской области России

18:08 Под Мирноградом идут бои, а заграждения за 32 млн гривен должны доставить только до конца года

18:50 Россияне жалуются на уничтожение ВСУ стратегически важного моста

18:48 Правительство разрешило бронировать, еще одну категорию работников — о ком идет речь

18:47 Мобилизация ограниченно пригодных — могут ли забрать в ВСУ без повторной ВВК

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

18:40 Во Львовской области предприятие сбрасывает вредные отходы в реку — прокуратура начала расследование

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

18:30 Маркетплейсы, сервисы такси и аренды жилья будут отчитываться о доходах пользователей

18:26 СОЧ без оружия — что ждет беглого солдата

18:13 Аллея звезд в Одессе пополнится новыми именами

18:12 Американский журналист показал, как выглядит граница Украины и Курской области России

18:08 Под Мирноградом идут бои, а заграждения за 32 млн гривен должны доставить только до конца года

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту