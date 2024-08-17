В Одесской области обновят школьные столовые

Обновление школьных столовых — сколько денег получит Одесчина
На 2024 год правительство Украины выделило 1,5 миллиарда гривен из государственного бюджета на обновление и модернизацию школьных столовых. Одесская область получит свыше 140 миллионов от общей суммы.
Соответствующее распоряжение 15 августа опубликовано на Государственном сайте Украины.
Обновят столовые за счет субвенций
Известно, что эти расходы предусмотрены не так давно утвержденным распределением субвенции из государственного бюджета. Финансирование будет использовано для улучшения условий питания учащихся, обновления оборудования в школьных столовых, обеспечения соответствия современным стандартам безопасности и качества питания.
"Отобранные заведения смогут купить современное оборудование и обновить столовые и пищеблоки. Стараемся способствовать здоровому образу жизни юного поколения, улучшить физическое состояние детей и сформировать культуру их питания", — цитирует правительственный портал заместитель министра финансов Романа Ермоличева.
Больше об учебном процессе
Добавим, что на многочисленные обращения родителей о возможности досрочного начала нового 2024/2025 учебного года в Одесской области местные власти предоставили официальные разъяснения. Образовательный процесс начнется 2 сентября 2024 года, учитывая действующее законодательство и ситуацию безопасности.
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