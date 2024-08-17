В Одесской области обновят школьные столовые

Дети в школьной столовой. Фото: УНИАН

На 2024 год правительство Украины выделило 1,5 миллиарда гривен из государственного бюджета на обновление и модернизацию школьных столовых. Одесская область получит свыше 140 миллионов от общей суммы.

Соответствующее распоряжение 15 августа опубликовано на Государственном сайте Украины.

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Известно, что эти расходы предусмотрены не так давно утвержденным распределением субвенции из государственного бюджета. Финансирование будет использовано для улучшения условий питания учащихся, обновления оборудования в школьных столовых, обеспечения соответствия современным стандартам безопасности и качества питания.

"Отобранные заведения смогут купить современное оборудование и обновить столовые и пищеблоки. Стараемся способствовать здоровому образу жизни юного поколения, улучшить физическое состояние детей и сформировать культуру их питания", — цитирует правительственный портал заместитель министра финансов Романа Ермоличева.

Больше об учебном процессе

Добавим, что на многочисленные обращения родителей о возможности досрочного начала нового 2024/2025 учебного года в Одесской области местные власти предоставили официальные разъяснения. Образовательный процесс начнется 2 сентября 2024 года, учитывая действующее законодательство и ситуацию безопасности.