Достроковий початок навчального року в Одеській області: коли діти підуть до школи

Школярі за партами. Фото: Новини.LIVE

На численні звернення батьків щодо можливості дострокового початку нового 2024/2025 навчального року в Одеській області, місцева влада надала офіційні роз'яснення. Освітній процес розпочнеться 2 вересня 2024 року, враховуючи чинне законодавство та безпекову ситуацію.

Про це повідомив директор Департаменту освіти й науки Одеської ОВА Олександр Лончак.

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Коли розпочнеться школа

"Освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується відповідно до Закону України "Про повну загальну середню освіту". Частина 3 статті 10 цього Закону передбачає, що навчальний рік розпочинається 1 вересня і триває не менше 175 навчальних днів, закінчуючись не пізніше 1 липня наступного року", — написав держслужбовець.

Він також додав, що навчальний рік розпочнеться 1 вересня 2024 року. Оскільки цей день припадає на неділю, заняття стартують 2 вересня.

"Жодні рішення педрад чи засновників про початок занять у серпні не допускаються. Особливо враховуючи температурний режим влітку в нашій області", — зазначив Олександр Лончак.

Більше про освітній процес

Нагадаємо, у найстарішій школі міста Одеса встановлено нову модульну котельню на твердопаливних котлах. Це суттєво покращить умови навчання для школярів, забезпечивши тепло та гарячу воду.

Також ми писали, що Управління капітального будівництва Одеської міської ради оголосило черговий тендер на капітальний ремонт будівлі закладу освіти. Згідно з інформацією, роботи планують провести в школі №61, а оцінили їх у понад 120 мільйонів гривень.

Додамо, з нового навчального року в українських школах запроваджують курс "Уроки щастя". Він розвиватиме навички піклування про ментальне здоров'я.