Досрочное начало учебного года в Одесской области: когда дети пойдут в школу

Школьники за партами. Фото: Новини.LIVE

На многочисленные обращения родителей о возможности досрочного начала нового 2024/2025 учебного года в Одесской области местные власти предоставили официальные разъяснения. Образовательный процесс начнется 2 сентября 2024 года, учитывая действующее законодательство и ситуацию безопасности.

Об этом сообщил директор Департамента образования и науки Одесской ОВА Александр Лончак.

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Когда начнется школа

"Образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется в соответствии с Законом Украины "О полном общем среднем образовании". Часть 3 статьи 10 настоящего Закона предусматривает, что учебный год начинается 1 сентября и длится не менее 175 учебных дней, заканчиваясь не позднее 1 июля следующего года", — написал госслужащий.

Он также добавил, что учебный год начнется 1 сентября 2024 года. Поскольку этот день выпадает на воскресенье, занятия стартуют 2 сентября.

"Никакие решения педсоветов или учредителей о начале занятий в августе не допускаются. Особенно учитывая температурный режим летом в нашей области", — отметил Александр Лончак.

Больше об образовательном процессе

Напомним, в старейшей школе города Одесса установлена новая модульная котельная на твердотопливных котлах. Это существенно улучшит условия обучения для школьников, обеспечив тепло и горячую воду.

Также мы писали, что Управление капитального строительства Одесского городского совета объявило очередной тендер на капитальный ремонт здания учебного заведения. Согласно информации, работы планируют провести в школе №61, а оценили их более чем в 120 миллионов гривен.

Добавим, с нового учебного года в украинских школах вводят курс "Уроки счастья". Он будет развивать навыки заботы о ментальном здоровье.