Как учатся артиллеристы морской пехоты - кадры с тренировки

Умения лучше, а врагу хуже — Силы обороны юга показали кадры обучения артиллеристов
15 августа 2024 17:24
Обучение артиллеристов. Фото: скриншот с видео
Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков на нашей земле и уничтожать их технику. Для этого воины постоянно тренируются и усовершенствуют свои навыки.
Видео тренировок военных обнародовала пресс-служба Сил обороны юга Украины в Telegram в четверг, 15 августа.
Читайте также:
Тренировки бойцов морской пехоты
В Силах обороны юга подчеркнули, что, несмотря на сложные условия войны, артиллеристы 37-й отдельной бригады морской пехоты всегда готовятся.
"Обучаются как новички, так и профессионалы. Чем лучше наши умения, тем хуже врагу", — говорится в сообщении.
Читайте Новини.LIVE!