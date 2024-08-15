Как учатся артиллеристы морской пехоты - кадры с тренировки

Обучение артиллеристов. Фото: скриншот с видео

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков на нашей земле и уничтожать их технику. Для этого воины постоянно тренируются и усовершенствуют свои навыки.

Видео тренировок военных обнародовала пресс-служба Сил обороны юга Украины в Telegram в четверг, 15 августа.

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В Силах обороны юга подчеркнули, что, несмотря на сложные условия войны, артиллеристы 37-й отдельной бригады морской пехоты всегда готовятся.

"Обучаются как новички, так и профессионалы. Чем лучше наши умения, тем хуже врагу", — говорится в сообщении.