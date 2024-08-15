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Вміння кращі, а ворогу гірше — Сили оборони півдня показали кадри навчання артилеристів

15 серпня 2024 17:24
Євгенія Брюховецька - редактор
Як навчаються артилеристи морської піхоти - кадри з тренувань
Навчання артилеристів. Фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій землі та знищувати їхню техніку. Для цього воїни постійно тренуються та вдосконалюють свої навички.

Відео тренувань військових оприлюднила пресслужба Сил оборони півдня України у Telegram у четвер, 15 серпня.

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У Силах оборони півдня наголосили, що не зважаючи на складні умови війни, артилеристи 37-ї окремої бригади морської піхоти завжди готуються.

"Навчаються як новачки, так і професіонали. Чим кращі наші вміння, тим гірше ворогу", — йдеться у повідомленні.

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Скриншот допису Сил оборони півдня

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