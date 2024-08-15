Як навчаються артилеристи морської піхоти - кадри з тренувань

Навчання артилеристів. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських загарбників на нашій землі та знищувати їхню техніку. Для цього воїни постійно тренуються та вдосконалюють свої навички.

Відео тренувань військових оприлюднила пресслужба Сил оборони півдня України у Telegram у четвер, 15 серпня.

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Тренування бійців морської піхоти

У Силах оборони півдня наголосили, що не зважаючи на складні умови війни, артилеристи 37-ї окремої бригади морської піхоти завжди готуються.

"Навчаються як новачки, так і професіонали. Чим кращі наші вміння, тим гірше ворогу", — йдеться у повідомленні.