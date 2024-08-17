В Одеській області оновлять шкільні їдальні

Діти в шкільній їдальні. Фото: УНІАН

На 2024 рік уряд України виділив 1,5 мільярда гривень з державного бюджету на оновлення та модернізацію шкільних їдалень. Одеська область отримає понад 140 мільйонів від загальної суми.

Відповідне розпорядження 15 серпня опублікували на Державному сайті України.

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Відомо, що ці витрати передбачені нещодавно затвердженим розподілом субвенції з державного бюджету. Фінансування буде використано для покращення умов харчування учнів, оновлення обладнання в шкільних їдальнях, забезпечення відповідності сучасним стандартам безпеки та якості харчування.

"Відібрані заклади зможуть купити сучасне обладнання й оновити їдальні та харчоблоки. Прагнемо сприяти здоровому способу життя юного покоління, покращити фізичний стан дітей і сформувати культуру їх харчування", — цитує урядовий портал заступник міністра фінансів Романа Єрмоличева.

Більше про навчальний процес

Додамо, що на численні звернення батьків щодо можливості дострокового початку нового 2024/2025 навчального року в Одеській області, місцева влада надала офіційні роз'яснення. Освітній процес розпочнеться 2 вересня 2024 року, враховуючи чинне законодавство та безпекову ситуацію.