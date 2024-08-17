В Одеській області оновлять шкільні їдальні

Оновлення шкільних їдалень — скільки грошей отримає Одещина
На 2024 рік уряд України виділив 1,5 мільярда гривень з державного бюджету на оновлення та модернізацію шкільних їдалень. Одеська область отримає понад 140 мільйонів від загальної суми.
Відповідне розпорядження 15 серпня опублікували на Державному сайті України.
Оновлять їдальні коштом субвенцій
Відомо, що ці витрати передбачені нещодавно затвердженим розподілом субвенції з державного бюджету. Фінансування буде використано для покращення умов харчування учнів, оновлення обладнання в шкільних їдальнях, забезпечення відповідності сучасним стандартам безпеки та якості харчування.
"Відібрані заклади зможуть купити сучасне обладнання й оновити їдальні та харчоблоки. Прагнемо сприяти здоровому способу життя юного покоління, покращити фізичний стан дітей і сформувати культуру їх харчування", — цитує урядовий портал заступник міністра фінансів Романа Єрмоличева.
Більше про навчальний процес
Додамо, що на численні звернення батьків щодо можливості дострокового початку нового 2024/2025 навчального року в Одеській області, місцева влада надала офіційні роз'яснення. Освітній процес розпочнеться 2 вересня 2024 року, враховуючи чинне законодавство та безпекову ситуацію.
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