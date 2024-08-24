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Російські бомбардувальники вночі атакували острів Зміїний — що відомо

24 серпня 2024 09:40
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Армія РФ з Ту-22М3 випустила крилаті ракети в район острова Зміїний
Запуск ракети. Фото ілюстративне: РосЗМІ
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Російська агресія продовжується навіть на День Незалежності України. Вночі 24 серпня 2024 року російські бомбардувальники здійснили атаку на південні регіони України, випустивши крилаті ракети в район острова Зміїний. 

Про це повідомляє відділення комунікацій повітряного командування "Південь".

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Інформація щодо обстрілу острова Зміїний. Фото: скриншот

Скільки ракет випустили по острову

За інформацією повітряного командування, російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 випустили чотири крилаті ракети Х-22 в район острова Зміїний. Зазначимо, що про влучання чи збиття боєприпасів не повідомляється.

Російські бомбардувальники вночі атакували острів Зміїний - фото 2
Інформація щодо знищення цілей. Фото: скриншот

Обстріл півдня України

Ворог також завдав ударів корегованими авіабомбами по Херсонщині. Повітряне командування "Південь" повідомило, що за минулу добу, 23 серпня 2024 року, протиповітряною обороною півдня України було знищено п'ять розвідувальних безпілотних літальних апаратів, включаючи два "ZALA" і по одному "Supercam", "Орлан-10" та "Мерлін". Крім того, було знищено два ударні безпілотні літальні апарати "Ланцет".

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