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Российские бомбардировщики ночью атаковали остров Змеиный — что известно

24 августа 2024 09:40
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Армия РФ из Ту-22М3 выпустила крылатые ракеты в район острова Змеиный
Запуск ракеты. Фото иллюстративное: РосСМИ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Российская агрессия продолжается даже в День Независимости Украины. В ночь на 24 августа 2024 года российские бомбардировщики совершили атаку на южные регионы Украины, выпустив крылатые ракеты в район острова Змеиный.

Об этом сообщает отделение коммуникаций воздушного командования "Юг".

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Информация об обстреле острова Змеиный. Фото: скриншот

Сколько ракет выпустили по острову

По информации воздушного командования, российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 выпустили четыре крылатых ракеты Х-22 в район острова Змеиный. Отметим, что попадание или сбивание боеприпасов не сообщается.

Российские бомбардировщики ночью атаковали остров Змеиный - фото 2
Информация об уничтожении целей. Фото: скриншот

Обстрел юга Украины

Враг также нанес удары коррегированными авиабомбами по Херсонщине. Воздушное командование "Юг" сообщило, что за минувшие сутки, 23 августа 2024 года, противовоздушной обороной юга Украины было уничтожено пять разведывательных беспилотных летательных аппаратов, включая два "ZALA" и по одному "Supercam", "Орлан-10" и "Мерлин". Кроме того, были уничтожены два ударных беспилотных летательных аппарата "Ланцет".

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