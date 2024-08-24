Движение трамвайных маршрутов по площади Толбухина восстановлено

Общественный транспорт в Одессе. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на утро, 24 августа, движение трамвайных маршрутов по площади Толбухина, которая теперь называется площадь Трибуны героев, возобновлено. Городской транспорт курсирует по обычной схеме.

Об этом в субботу, 24 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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"Уважаемые пассажиры! 7:20 движение трамвайных маршрутов по площади Толбухина возобновлено", — говорится в сообщении горсовета.

Какие трамваи возобновили движение

Так, движение возобновило трамвай №13, его курсирование вчера вечером временно было приостановлено.

Также трамвай №7: он менял маршрут от ул. Паустовского ко 2-й ст. Люстдорфская дорога.

Кроме этого трамвай №27 снова курсирует от Рибпорта до Люстдорфа.

Стоимость проезда

Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.

Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует заранее загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.

Ремонтные работы на площади Толбухина

9 августа в Одессе стартовали комплексные дорожные работы на площади Толбухина. Там планируют выполнить ремонт проезжей части, трамвайного пути и наружного освещения.

Работы будут выполняться поэтапно. Это позволит избежать полной остановки движения автотранспорта и троллейбусов на переезде площади Толбухина в направлении от кафе Макдональдс к супермаркету Сильпо. Завершение всех работ планируется в конце октября этого года.