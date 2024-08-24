Движение трамвайных маршрутов по площади Толбухина восстановлено

В Одессе возобновлено движение трамвайных маршрутов по площади Толбухина
По состоянию на утро, 24 августа, движение трамвайных маршрутов по площади Толбухина, которая теперь называется площадь Трибуны героев, возобновлено. Городской транспорт курсирует по обычной схеме.
Об этом в субботу, 24 августа, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
"Уважаемые пассажиры! 7:20 движение трамвайных маршрутов по площади Толбухина возобновлено", — говорится в сообщении горсовета.
Какие трамваи возобновили движение
Так, движение возобновило трамвай №13, его курсирование вчера вечером временно было приостановлено.
Также трамвай №7: он менял маршрут от ул. Паустовского ко 2-й ст. Люстдорфская дорога.
Кроме этого трамвай №27 снова курсирует от Рибпорта до Люстдорфа.
Стоимость проезда
Проезд в одесском общественном электротранспорте стоит 8 грн при оплате наличными и 7 грн — с помощью смартфона. При оплате Приват-24 следует просканировать QR-код, имеющийся в троллейбусах и трамваях.
Если вы выбрали оплату приложением Транспод, то следует заранее загрузить его в свой смартфон. Билет нужно приложить к валидатору у водителя, не забывайте для этого включать блютуз.
Ремонтные работы на площади Толбухина
9 августа в Одессе стартовали комплексные дорожные работы на площади Толбухина. Там планируют выполнить ремонт проезжей части, трамвайного пути и наружного освещения.
Работы будут выполняться поэтапно. Это позволит избежать полной остановки движения автотранспорта и троллейбусов на переезде площади Толбухина в направлении от кафе Макдональдс к супермаркету Сильпо. Завершение всех работ планируется в конце октября этого года.
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