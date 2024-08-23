Рух трамваїв в Одесі змінено: деталі

Громадський транспорт в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Від сьогодні, 23 серпня, в Одесі тимчасово змінили рух громадського транспорту через ремонтні роботи у Київському районі міста. Зокрема, трамвай №13 буде зупинено, а маршрут трамваю №7 — змінено.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Зміна руху трамваїв в Одесі

Від 23 серпня 19:00 до 24 серпня 09:00 тимчасово призупинено рух трамваю №13.

Також змінили рух трамваю №7: він курсуватиме від вул. Паустовського до 2-ї ст. Люстдорфської дороги.

У міськраді додали, що 24 серпня з 6:00 до закінчення робіт на площі Толбухіна тимчасово курсуватимуть трамваї:

від 11-ї ст. до 16-ї ст. Люстдорфської дороги;

трамвай №27, що курсує від Рибпорту до Люстдорфу.

Вартість проїзду

Наразі проїзд в одеському громадському електротранспорті коштує 8 грн при оплаті готівкою та 7 грн — за допомогою смартфона. При оплаті Приват-24 слід просканувати QR-код, який є в тролейбусах і трамваях.

Якщо ви обрали оплату застосунком Транспод, то слід заздалегідь завантажити його у свій смартфон. Квиток треба прикласти до валідатора біля водія, не забувайте для цього вмикати блютуз.