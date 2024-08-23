Посадовці ДМС на Одещині під підозрою: оформлювали паспорти ухилянтам

СБУ викрила схему оформлення закордонних паспортів ухилянтам. Фото: СБУ

На Одещині розкрито чергову схему ухилення від мобілізації, організовану посадовцями Міграційної служби. Ділки оформляли закордонні паспорти для тих чоловіків, хто виїхав за межі України, за що тепер можуть надовго сісти за ґрати.

Про це у п'ятницю, 23 серпня, повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

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Допис СБУ. Фото: скриншот

Деталі схеми

Очільник одного з райвідділів ДМС, його двоє підлеглих і працівник регіонального ЦНАП брали участь у схемі, яка дозволяла ухилянтам залишатися за кордоном. Ухилянти віддалено "оформлювали" закордонні паспорти, не відвідуючи жодної держустанови.

Затриманий пыдозрюваний. Фото: СБУ

Одного з учасникыв схеми затримали. Фото: СБУ

Правоохоронці викрили учасника злочинної схеми. Фото: СБУ

Підроблені закордонні паспорти. Фото: СБУ 1 / 4



Посадовці ж ДМС брали відбитки пальців один одного та "робили" фотознімки із надісланих світлин. Коли ж документ був готовий, то вони надсилали його "клієнтам" через посередників. За свої послуги брали від 500 до 2,5 тисяч доларів, залежно від терміновості.

Анкети ухилянтів. Фото: СБУ

Листування із "клієнтам". Фото: СБУ

Результати обшуків

Правоохоронці провели у фігурантів 57 обшуків, в ході яких вилучили понад 300 тисяч доларів, більше ніж 60 тисяч євро, і майже 200 печаток та штампів. Усього ділки прийняли понад 150 замовлень на дистанційне оформлення документів.

Підроблені закордонні паспорти. Фото: СБУ

Що загрожує

За фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою повідомлено про підозру трьом вже колишнім посадовцям ДМС, одному працівнику ЦНАП, посереднику та ще одному учаснику схеми. Всім їм світить до восьми років позбавлення волі.