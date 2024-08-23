Заборгували кошти дітям: скільки людей на Одещині не платять аліменти

Одещина на шостому місці за кількістю боржників по аліментах. Ілюстративне фото: Костянтин Чегринський

В Одеській області нараховується майже вісім тисяч проваджень за борги по аліментах. Загалом в Україні зафіксовано 187 246 таких справ, що на 14% більше, ніж до початку повномасштабної війни.

Про це Новини.LIVE дізналися з даних сервісу Опендатабот.

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Дніпропетровська область залишається лідером за кількістю проваджень — там відкрито 20 303 справи. На другому місці — Харківщина з 11 139 провадженнями, а на третьому — Запорізька область із 9 343 провадженнями. Четверта та п'яте місце — за Донеччиною та Київщиною, там трохи більше, ніж по 8700 проваджень. Одещина опинилась на шостій сходинці антирейтингу — у нас відкрито 7815 відповідних справ, що становить близько 4% від загальної кількості.

Рейтинг регіонів за кількістю боржників по аліментах. Фото: Опендатабот

Попри те, що в багатьох регіонах спостерігається зниження кількості боргів, в Одеській області ситуація залишається напруженою.

Особливо помітно зниження кількості боргів у прифронтових областях: на Донеччині на 79%, на Херсонщині на 92%, та на Луганщині на 95%. Водночас у деяких областях, зокрема на Тернопільщині та у Чернівецькій області, спостерігається зростання кількості проваджень на 15% і 6% відповідно.

Більшість боржників по аліментах — чоловіки. Фото: Опендатабот

Вік боржників по аліментах в Україні. Фото: Опендатабот

Загалом ситуація з боргами по аліментах в Україні залишається проблемною, що потребує активної роботи як державних органів, так і суспільства для покращення умов утримання дітей.